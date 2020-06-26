Дулова: поддержка талантов - одно из достижений суверенной Беларуси

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сохранение и развитие всего лучшего в системе музыкального образования, поддержка молодых талантов - достижения суверенной Беларуси. Таким мнением в беседе с корреспондентом БЕЛТА поделилась ректор Белорусской государственной академии музыки доктор искусствоведения, профессор Екатерина Дулова.

"Если говорить о системе художественного образования, в частности музыкального, то одно из самых серьезных наших преимуществ сегодня в том, что эта система в принципе сохранена. Несмотря на то, что все эти годы постоянно происходило серьезное, не всегда конструктивное вмешательство в эту систему с разных сторон, в Беларуси, мне кажется, она выстроена в том виде, в каком она максимально целесообразна", - сказала Екатерина Дулова.

По ее словам, система эта прежде всего заключается в раннем начале подготовки профессионалов и преемственности ступеней образования. Первая среди них - это детские музыкальные школы и школы искусств. Далее путь заинтересованных лежит в музыкальные колледжи. "Думаю, те изменения, которые вносятся сейчас в Кодекс об образовании, будут поддерживать еще более и развивать эту систему", - отметила ректор академии.

Учреждение, которое возглавляет Екатерина Дулова, - следующая ступень, очень важная. Академия музыки - вуз, который, по словам его ректора, формирует не столько навыки, сколько мировоззрение в области художественного творчества и музыкального образования.

Екатерина Дулова подчеркнула, что сохранение не означает застой системы: лучший опыт все это время переосмысливался. "Не всегда кардинальные изменения уместны и эффективны. Иногда способность сберечь что-то - эта охранительная тенденция, которая у нас есть, - наоборот, помогает развиваться", - пояснила она. По ее мнению, для музыкальной сферы важно, что у нас сохранена пятилетняя система образования, что возвращается такая историческая форма, как ассистентура-стажировка, что есть возможность готовить кадры высшей исполнительской квалификации.

Предоставление первого рабочего места, возможность проходить полноценную практику с погружением в профессию - еще одно звено в программе поддержки молодых музыкантов и артистов. Самые талантливые ребята могут быть сразу замечены и попасть в крупные творческие коллективы страны. "Это большое завоевание, это дорогого стоит. Только позавчера художественный совет Большого театра просматривал балет "Пер Гюнт" в постановке нашего выпускника - совсем молодого хореографа Сергея Микеля, ученика Валентина Елизарьева, обладателя Гранд-премии специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи", - с гордостью привела пример ректор академии.

Награды специальных фондов Президента: по поддержке талантливой молодежи и по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов - очень ценны. "Они свидетельствуют о том, что создана система поиска, отбора и поощрения молодых талантов: как ученых, так и ребят, занимающихся разными видами искусства, - считает Екатерина Дулова. - Это заслуженная награда, но еще и важная ступень в развитии творческой судьбы. Как руководитель вижу в этом серьезный стимул для талантливой и при этом эмоциональной личности, чтобы двигаться дальше".

Закалка таланта происходит и через участие в различных конкурсах - от локальных до международных. "Как в спорте, это постоянное испытание себя, только на художественном поприще", - уверена собеседница. Она призналась, что сейчас с нетерпением ожидает проведения очередного Международного конкурса пианистов (он состоится в следующем году). И в этой связи отметила программу, которая два года реализуется в Беларуси и которую можно назвать уникальной. Это приобретение и ремонт музыкальных инструментов в учреждениях культуры и образования по всей стране. Для академии музыки, в частности, приобретены 10 роялей, в том числе лучшие - фирмы Steinway. Такие же пополнили фонд Белгосфилармонии, так что теперь для проведения международного форума пианистов подготовлена достойная база.

"Не могу не сказать о восстановлении в стране производства пианино. Это вообще что-то невероятное, что вызывает у меня особенно теплые чувства. А производство новых цимбал - кому, как не белорусам, заниматься этим! Для меня все это - большое достижение последних лет", - призналась Екатерина Дулова.-0-