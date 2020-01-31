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31 января 2020, 16:56

Эффектно, технично и невероятно красиво - Белгосцирк представил новое водное шоу

Фото из архива
Фото из архива

31 января, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Новую программу "Водная феерия. Фэнтези-парк" с трюками, дрессурой и эффектным водно-световым шоу представил Белорусский государственный цирк. Для зрителей она стартует 1 февраля, а сегодня на генеральной репетиции побывали журналисты, передает корреспондент БЕЛТА.

Представление начинается, и буквально через несколько минут манеж превращается в большой завораживающий фонтан. Покрытие пола сдвигается, и артисты оказываются в окружении разноцветных водных струй. Как по волшебству оживают две фигуры, казавшиеся статичными, - это силовые акробаты Илья и Александр Тищенко.

Их сменяют акробаты на батуте под руководством Александра Полунчукова. И зрители понимают, что вода - это не декорации шоу, а его полноценный участник. Артисты будто ходят по водопаду, прыгают в него, образуя миллиарды брызг.

"Конечно, очень необычно работать в потоках воды, когда все скользко, уцепиться трудно... Это очень сложно для артиста, потому что цирк - это прежде всего трюки", - пояснил художественный руководитель Белгосцирка Витаутас Григалюнас.

В какой-то момент над манежем начинается дождь (спойлер - на зрителей капли не попадают). Потоки воды из-под купола цирка, романтичная музыка и очень чувственное выступление воздушных гимнастов на ремнях - дуэта Романа Кронжко и Ангелины Прохоровой не оставит равнодушной публику постарше.

Дети наверняка порадуются дрессированным собакам, медведям, обезьянкам - номера с ними классические и вроде уже хорошо известны: медведь за рулем мотоцикла, балансирует на доске, делает стойку на передних лапах, перескакивает через псов - но все это неизменно нравится зрителям.

Это же касается и номеров иллюзионистов. Фокусник надежно закрывает в прозрачном кубе девушку. Мгновенье - и они меняются местами. Уже он принимает восторженные аплодисменты зрителей, находясь в замкнутом кубе. Кто-то может сказать, что это "старо, как мир", но это работает. Классика вне моды. Качественные традиционные трюки - именно в этом залог зрительской любви к цирку.

Для любителей новшеств в программе есть особые сюрпризы. Например, зрелищное лазерное шоу. Или номер с хула-хупами Кристины Кудиной. Сначала кажется, что это классическое выступление с обручами, но в конце - эффектная изюминка: артистка взмывает под купол цирка на искрящемся шаре, движимом мощным напором воды.

Кульминация шоу - настоящая водная феерия. Фонтан из сотен струй, движущихся под музыку. А под занавес все пространство над манежем будто заполняет сплошное водное облако.

"Признаюсь честно: задумка не наша, к нам пришли с задумкой этого шоу. Сначала сомневались. Мы с директором видели, конечно, цирк на воде, но это совершенно другое дело. Там маленькие фонтанчики, только для обозначения воды, - отметил Витаутас Григалюнас. - А тут фонтаны, которые бьют под купол цирка, разные по высоте, по конфигурации, по цвету. Достаточно даже просто смотреть на эту воду. Но когда там еще и человек оказывается внутри, выполняет трюки… И ни одна капелька не падает на зрителя". Впрочем, это не совсем так. Некоторым водой достанется - от клоунов.

По словам художественного руководителя, организовать новое шоу было технически сложно, но возможности здания Белгосцирка позволяют многое сделать. "Специальная чаша монтируется и вставляется внутрь манежа. В ней находится огромное количество воды, которая циркулирует внутри. Всем управляет компьютер, и не один", - рассказал он.

Программа "Водная феерия. Фэнтези-парк" будет демонстрироваться в Белгосцирке с 1 февраля по 10 мая.-0-

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