Экспонаты из музея-заповедника "Сталинградская битва" представят на выставке в Минске

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Мир, признательный Сталинграду" откроется 13 ноября в Национальном историческом музее, сообщили БЕЛТА организаторы.

Проект проводится совместно с Государственным историко-мемориальным музеем-заповедником "Сталинградская битва" в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Со времени окончания Сталинградской битвы и до наших дней не иссякает поток людей, отправляющихся с разных континентов отдать дань памяти защитникам города на Волге. Символ признания мировой общественностью героического подвига защитников и жителей Сталинграда - подарки от граждан и государственных деятелей разных стран. Они хранятся в фондах музея-заповедника "Сталинградская битва", где насчитывается около 7 тыс. предметов из 65 стран Европы, Америки, Азии и Африки. Среди них произведения искусства, грамоты и послания государственных и общественных деятелей, книги и альбомы, изделия декоративно-прикладного искусства, образцы национальной одежды, скатерти и салфетки, украшенные вышивкой, предметы из фарфора, фаянса и керамики", - рассказали организаторы.

В коллекции наряду с изделиями профессиональных мастеров представлены вещи, которые с любовью выполнены разными людьми. Все они - от высокохудожественных произведений до самых простых и непритязательных поделок из далеких стран - обладают исторической и общественной ценностью. В экспозиции можно будет увидеть подарки Сталинграду от Беларуси, Объединенных Арабских Эмиратов, народов Франции, Великобритании, Бельгии и Польши.

Выставка открыта по 18 декабря.-0-