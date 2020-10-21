Экспозиции музея ВОВ к его 76-летию будут бесплатны для ровесников музея

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны к своему 76-летию 22 октября проведет праздничную программу, сообщила БЕЛТА заместитель заведующего отделом музейных коммуникаций Елена Семашко.

"22 октября исполняется 76 лет со дня открытия Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Это крупнейшее национальное хранилище реликвий военной истории, фондовые коллекции которого насчитывают свыше 155 тыс. единиц. За годы своего существования и плодотворной работы он стал визитной карточкой страны и самым посещаемым музеем Беларуси", - сказала Елена Семашко.

Организаторы предлагают посетить экспресс-выставку "Издания Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны". Посетителей познакомят с печатными изданиями разных лет, в том числе представят уникальные новинки - подарочный набор открыток "Быт рогачевских партизан" и альбом "Раритеты военно-исторических музеев Беларуси и России", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем собраны истории 100 экспонатов - свидетельств подвигов людей, отстоявших свою страну и спасших мир от фашизма.

Во время празднования развернет работу временная экспозиция советской графики и карикатуры из фондовой коллекции 1939-1945 годов "Оружием искусства". Выставка представит подлинные однолистные плакаты и плакатные серии "Окна ТАСС", "Боевой карандаш", выполненные в технике цветной литографии, а также оригинальные плакаты, созданные трафаретным способом цветной гуашью. Это работы плакатистов и карикатуристов Виктора Дени, Бориса Ефимова, Кукрыниксов, Виктора Иванова и Алексея Кокорекина.

В конференц-зале состоится торжественное собрание и праздничный концерт. В этот день также пройдет акция "Ровесники музея": 76-летние посетители смогут посетить экспозиции бесплатно.-0-