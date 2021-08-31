Экспозиция "Горе от ума" на театральной сцене" открылась в Минске

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временная литературно-художественная экспозиция "Горе от ума" на театральной сцене" открылась в Государственном музее истории белорусской литературы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Открытие данной выставки - значимое событие для белорусской и русской культуры, особенно когда мы говорим о бессмертной комедии Александра Грибоедова "Горе от ума". Идея появилась еще в прошлом году, когда мы подписали предложение привезти экспозицию из Государственного историко-культурного и природного музея-заповедника А.С. Грибоедова "Хмелита", - рассказала заведующая научно-экспозиционным отделом Государственного музея истории белорусской литературы Ольга Гулева. - Здесь представлены практические все редакции этой комедии, начиная с XIX столетия, заканчивая второй половиной XX века. Со своей стороны мы решили дополнить экспозицию белорусскими экспонатами: можно увидеть афишу Могилевского областного драматического театра 1963 года и, к примеру, уже более современную - постановки Национального академического драматического театра имени М.Горького, которая уже более 10 лет радует зрителя. Конечно, актерские составы меняются, но "Горе от ума" живет на театральной сцене, ведь те проблемы, которые поднимал Александр Грибоедов, действительно волнуют нас и сегодня".

По словам первого секретаря посольства Российской Федерации в Беларуси Юлии Аряевой, это крайне необычный проект. "Удивительно, что в одном помещении собрали столько жемчужин: потрясающие эскизы к театральным костюмам, фотографии и издания", - добавила она.

Гостям представили истории театральных постановок "Горе от ума" на белорусской и российской сценах. На выставке можно увидеть копии редких фотографий - сцены из комедии в постановках 1836-1935 годов, эскизы декораций и костюмов, фотографии со спектаклей музыкальных и драматических театров.

На открытии прозвучали отрывки из спектаклей на русском и белорусском языках.

"Горе от ума" на белорусской сцене" - совместный проект Государственного историко-культурного и природного музея-заповедника А.С.Грибоедова "Хмелита" и Государственного музея истории белорусской литературы. Среди участников проекта - Музей истории театральной и музыкальной культуры, Президентская библиотека Беларуси, Белорусский государственный академический музыкальный театр, Национальный академический драматический театр имени М.Горького.-0-