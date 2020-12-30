Экспозиция во дворце Румянцевых и Паскевичей перенесет в эпоху Наполеона III

30 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новая постоянно действующая экспозиция "Интерьерный комплекс в стиле эпохи Наполеона III" открыта во дворце Румянцевых и Паскевичей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском дворцово-парковом ансамбле.

Предметы экспозиции позволяют составить представление об оформлении богатых жилых апартаментов во второй половине XIX века. Основная часть этой коллекции (мебель, предметы интерьера) поступила в фонды музея в 2019 году - в год его 100-летнего юбилея. Дополняют экспозицию музыкальные инструменты, произведения изобразительного искусства, каминные часы, художественный фарфор и стекло, ранее поступившие в фонды музея, а также принадлежащие гомельскому коллекционеру антиквариата Сергею Путилину.

"В эпоху Наполеона III в придворных кругах и аристократических домах стало правилом обращение к старым монархическим стилям. Это породило приверженность к роскошной обстановке интерьеров, картинам в массивных золоченых рамах, вычурным драпировкам, замысловато декорированной мебели. Создавалось впечатление, что хозяева домов боялись оставить пустое пространство в помещении и заполняли его многочисленными вещами", - рассказали в дворцово-парковом ансамбле.

Мастера-деревщики того времени любили изготавливать мебель, которая легко трансформировалась, создавая дополнительные удобства в использовании. Пример тому - представленный ломберный стол: он раскладывается для карточной игры, а в собранном виде превращается в приставной столик с инкрустированной верхней крышкой.

В экспозиции есть и разного рода комоды, бюро, секретеры, овальный стол. Им вторят более мелкие предметы интерьера: настенное зеркало, различные часы, портативный бар и письменный прибор в виде шкатулки.

Вниманию гостей дворца предлагают также копии нескольких картин из собрания Паскевичей. Это "Поклонение волхвов" Рембрандта, "Балованное дитя" Жана-Батиста Греза и другие. Увидят посетители дворца и гравюры, предметы декоративно-прикладного искусства той поры.

"Время неумолимо, а в музее мы стараемся его приостановить, зафиксировать взгляд на давно ушедших в былое мгновениях. Предметы эпохи Наполеона III создают атмосферу гостиной-салона, где может побывать любой посетитель выставки", - заключили во дворце.-0-