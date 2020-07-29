Елизарьев: государство уделяет огромное внимание развитию культуры

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси уделяется огромное внимание развитию культуры, заявил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель Большого театра Беларуси Валентин Елизарьев.

"Белорусская культура занимает одно из передовых мест в мировой культуре. Наши артисты являются неотъемлемой частью мировой артистической семьи. В основе все этого - как личный вклад каждого, так и то огромное внимание, которое уделяется государством развитию культуры. В Беларуси творческие люди пользуются большой поддержкой. Это и стипендии Президента, специальные фонды, которые помогают выявить и поддержать наиболее талантливую молодежь. Учебные заведения страны готовят специалистов творческих профессий практически по всем направлениям. Мы должны и дальше работать над тем, чтобы укреплять эти позиции и растить национальную творческую элиту, которая и дальше будет нести белорусскую культуру в мире", - сказал Валентин Елизарьев.

По его словам, за годы независимости искусство Большого театра Беларуси получило невероятное ускорение. "Мы неоднократно практически на всех континентах с большим успехом представляли оперное и балетное искусство нашей страны. Благодаря деятельности мастеров Большого театра о нас знает весь цивилизованный мир. Мы и дальше будем служить этому искусству, воспитывать новые таланты и национальные кадры. Я с оптимизмом смотрю в будущее нашего театра, и для этого государством создаются все условия. В свою очередь мы не находимся в позиции ожидания, а сами продуцируем творческую атмосферу в театре, в которой рождаются интересные произведения", - отметил художественный руководитель.

Валентин Елизарьев подчеркнул, что в последние годы Большой театр Беларуси бьет рекорды по посещаемости. "Мы ощущаем невероятный интерес публики и на большинство спектаклей билеты продаются на многие месяцы вперед", - добавил он.-0-