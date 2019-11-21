Елизавета Мисникова готовится ко второй репетиции на главной сцене детского "Евровидения"

21 ноября, Гливице /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. Представительница Беларуси на детском конкурсе песни "Евровидение-2019" Елизавета Мисникова готовится ко второй индивидуальной репетиции на главной сцене песенного форума - Arena Gliwice, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первая репетиция состоялась 19 ноября, сегодня - пройдет вторая. К слову, по ее итогам будет определен отрывок номера, который опубликуют в интернете для голосования. На днях в Гливице прошли съемки персональной визитки, которая будет предварять выступление белорусской конкурсантки в финале. По сюжету Елизавета смотрит в телескоп и переносится в другое пространство, где катается на велосипеде по местным окрестностям.

Пресс-конференция для официальных представителей всех стран-участниц детского "Евровидения-2019" и генеральный прогон гала-концерта пройдут 23 ноября. Финальное шоу состоится 24 ноября. На сцену Arena Gliwice выйдут юные дарования из 19 стран: Австралии, Албании, Армении, Беларуси, Грузии, Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Португалии, России, Северной Македонии, Сербии, Украины, Уэльса, Франции и хозяйки нынешнего конкурса - Польши.

Прямую трансляцию грандиозного песенного форума будут вести телеканалы "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24", а также сайт Белтелерадиокомпании. Комментировать шоу будет журналист АТН и ведущий "Беларусь 1" Евгений Перлин. Откроет выступления конкурсантов представитель Австралии, завершит - участник из Сербии, а белорусская исполнительница выйдет на сцену седьмой. Слоган конкурса в этом году - "Поделись радостью".

Как сообщалось ранее, с 22 ноября, в соответствии с правилами международного конкурса белорусы смогут поддержать Елизавету Мисникову, проголосовав за композицию "Пепельный" на сайте песенного форума www.junioreurovision.tv. Начиная с этого дня можно будет просмотреть видеоролики с выступлениями конкурсантов и выбрать от трех до пяти понравившихся артистов, в том числе участника от своей страны. Окно для голосования закроется непосредственно перед концертом в воскресенье, 24 ноября, и вновь откроется, когда все песни будут исполнены, но только на 15 минут.

Беларусь участвует в конкурсе песни с момента его основания - с 2003 года. На счету страны две победы: в 2005-м конкурс выиграла Ксения Ситник с песней "Мы вместе", в 2007-м - Алексей Жигалкович с композицией "С друзьями". В прошлом году Беларусь уже во второй раз была хозяйкой детского "Евровидения" и собрала рекордное количество участников за всю историю форума: на сцене "Минск-Арены" выступили юные артисты из 20 стран.

Организацию и подготовку белорусского участника к международному детскому конкурсу песни "Евровидение-2019", а также трансляцию песенного форума осуществляет Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза.-0-