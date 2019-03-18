Эскиз спектакля по повести Айтматова "Материнское поле" подготовят на "М.@rt.контакте"

18 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Стала известна специальная программа XIV Международного молодежного театрального форума "М.@rt.контакт-2019", который пройдет 21-27 марта в Могилеве. Об этом сообщили БЕЛТА в областном драматическом театре.

Предваряет форум выставка музыкальных картин философского содержания "И смех и грех" молодого белорусского художника Павла Лабурдова, которая сегодня открывается в драмтеатре. Мастер представит свои размышления о том, как сделать лучше прежде всего себя, а потом уже окружение.

В первый день "М.@rt.контакта" состоится традиционная пресс-конференция с участием оргкомитета, критиков, гостей. Также в программе мастер-классы по актерскому мастерству, которые проведут художественный руководитель Санкт-Петербургского театра "Мастерская", заслуженный деятель искусств России Григорий Козлов и художественный руководитель питерского "Небольшого драматического театра" Лев Эренбург.

В мастерской молодой режиссуры студент Российского государственного института сценических искусств (мастерская Г. Тростянецкого) Уланмырза Карыпбаев вместе с могилевскими актерами на протяжении работы форума будет готовить эскиз спектакля по повести Чингиза Айтматова "Материнское поле". Запланирована и ролевая игра живого действия по мотивам пьесы "Бзик" Алексея Макейчика, которой будет руководить театровед, куратор проектов Центра белорусской драматургии Анастасия Василевич. Она также прочитает лекцию на тему "Современная драматургия: любить или ненавидеть?".

Не откажутся в нынешнем году и от ежедневных пресс-конференций, где будут обсуждать просмотренные спектакли театральные критики, участники и гости фестиваля, зрители и представители СМИ.

Молодежный театральный форум стартовал в 2006 году. За это время он стал одним из самых значительных и ожидаемых культурных событий не только в Могилеве, но и во всем театральном пространстве Беларуси. География форума широка. За все годы проведения фестиваля было показано более 200 спектаклей из 21 страны. Их посмотрело свыше 40 тыс. зрителей.

Учредителями форума являются Министерство культуры Беларуси, Могилевский областной исполнительный комитет, управление культуры облисполкома, Могилевский областной драматический театр.-0-