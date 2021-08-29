Эскизы декораций и костюмов постановки "Горе от ума" по Грибоедову покажут в Минске

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временная литературно-художественная экспозиция "Горе от ума" на театральной сцене" откроется 31 августа в Государственном музее истории белорусской литературы, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

"Посетители узнают истории театральных постановок "Горе от ума" на белорусской сцене. На выставке можно увидеть копии редких фотографий - сцены из комедии в постановках 1836-1935 годов, эскизы декораций и костюмов в исполнении известных артистов театра Оскара Марикса и Ивана Ушакова, фотографии со спектаклей музыкальных и драматических театров", - поделились в музее.

По словам организаторов, поклонники классика русской литературы Александра Грибоедова смогут познакомиться с различными редакциями знаменитой комедии XIX-XX веков. Также прозвучат отрывки из спектакля на русском и белорусском языках.

Данная экспозиция - совместный проект Государственного историко-культурного и природного музея-заповедника А.С.Грибоедова "Хмелита" и Государственного музея истории белорусской литературы. Среди участников - Музей истории театральной и музыкальной культуры, Президентская библиотека Беларуси, Белорусский государственный академический музыкальный театр, Национальный академический драматический театр имени М.Горького.-0-