Этим летом в Минске представят творчество художников из регионов Беларуси

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Этим летом Белорусский союз художников (БСХ) представит минчанам творчество мастеров из регионов Беларуси, заявила сегодня журналистам первый заместитель председателя БСХ искусствовед Наталья Шарангович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Этим летом нас ждет много проектов, связанных с белорусскими регионами. Сегодня мы представим Витебскую область. Мне кажется, что важно давать слово регионам, потому что мы не всегда знаем, что происходит у наших друзей, которые живут не в Минске. Нам бывает сложно добраться и посмотреть выставочные проекты, которые открываются в том же Витебске, Гродно или Гомеле. Важно, чтобы здесь, в центре, мы могли показать, что Беларусь единая, что искусство развивается интересно, стремительно и повсеместно, а художники из регионов яркие, авангардные, особенно витебские", - уверена Наталья Шарангович.

Произведения художников из Витебска будут представлены сегодня в международном проекте "Трэцяя плынь" в Республиканской художественной галерее (Дворец искусства). Проект, подготовленный по инициативе витебского художника Леонида Медведского, назван в честь направления в музыке, объединяющего классику и джаз, традицию и импровизацию. Цель выставок "Трэцяй плыні" - изучить современное состояние жанров как организующей системы.

"Первая выставка проекта прошла в 2017 году, она была посвящена портрету, выставка в 2018-м - пейзажу. В 2020 году проект предлагал исследовать такой традиционный жанр, как натюрморт. Темой тогда была выбрана культовая серия картин Жоржа Брака "Мастерская", сочетающая интерьер, натюрморт и философскую сюжетно-тематическую композицию. Безусловно, эта тема не ограничивает участников выставки ни в сюжете, ни в стилистике. Это, скорее, повод для вдохновения и "историческая справка", напоминание об одном из этапов развития жанров в изобразительном искусстве. Мастерская - это место, где царят творческое мышление и свободный дух, который в серии французского художника воплощался в образе птицы. Каждый участник выставки мог как продолжать поиски своего образа творчества, так и обратиться к традиционному жанру и представить натюрморт", - рассказал Леонид Медведский.

Участникам проекта в этом году предложили представить свои лучшие работы разных жанров из разных проектов. На выставке зрители смогут познакомиться с произведениями витебчан Леонида Медведского, Виктора Шилко, Елены Гуриной, Виктории Крупской, Валентины Ляхович, Анастасии Гончаровой, а также минских авторов Екатерины Сумаревой, Дарьи Сумаревой-Копач, Илоны Кособуко, Владимира Концедайлова, Александра Демидова.

В международном проекте вместе с белорусами участвуют мастера из Латвии, Израиля, России, в этом году виртуально: будет показана видеопрезентация из присланных репродукций работ.

Выставка будет экспонироваться до 22 июля включительно.-0-