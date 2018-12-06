Этюд Рембрандта с его отпечатками пальцев продали за $12,1 млн

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Малоизвестный набросок Рембрандта ван Рейна "Этюд головы юноши" стал самым дорогим из лотов, проданных на лондонских торгах Sotheby's среди работ старых мастеров. Картина ушла с молотка за $12,1 млн. Такую информацию распространил аукционный дом.

Размеры шедевра, написанного маслом на дубовой доске, составляют всего 25 на 20 см. Он датируется 1655 годом.

Небывалый ажиотаж вокруг полотна во время торгов связан с тем, что на первичном слое краски были обнаружены два отпечатка пальцев, которые, предположительно, могли принадлежать самому Рембрандту.

Участники аукциона в последний момент начали резко увеличивать ставки, и в итоге оценочная стоимость произведения была превышена более чем в полтора раза.-0-