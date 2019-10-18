Факсимиле Брестской Библии вызвало большой интерес у участников Франкфуртской книжной ярмарки

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Факсимильное воспроизведение Брестской Библии 1563 года представлено на 71-й Франкфуртской международной книжной выставке-ярмарке, сообщил БЕЛТА заместитель директора Национальной библиотеки Алесь Суша.

"В эти дни в Германии работает знаменитая на весь мир Франкфуртская книжная ярмарка. Очень необычным и потому чрезвычайно притягательным экспонатом на ней стало факсимильное воспроизведение Брестской Библии, изданное в Беларуси к 1000-летию Бреста, - рассказал Алесь Суша, который является инициатором и координатором факсимильного издания Брестской Библии. - Издание сразу же привлекло к себе внимание не только тысяч посетителей ярмарки, но и знаменитых экспертов из разных стран мира, которые изучают самые необычные, редкие и ценные книги, проводят переговоры о возможности покупки или получения прав на их использование".

Во Франкфурте находится большая команда белорусов, состоящая из представителей различных издательств и книготорговых организаций, которая представляет более 500 новинок отечественного книгоиздания различной тематики. Особое внимание уделено теме 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Году малой Родины.

"Чтобы шире продемонстрировать богатые традиции книжной культуры Беларуси и современные возможности отечественного книгоиздания, во Франкфурт были доставлены целых два экземпляра факсимильного издания, которые экспонируются в различных павильонах и рассчитаны на разную целевую аудиторию, - отметил Алесь Суша. - Один из них представлен "Белкнигой" на национальном стенде и убедительно свидетельствует об уровне отечественного книгоиздания. Второй демонстрируется в павильоне редких и художественных книг на стенде издательского дома "Сегмент", выполнявшего заказ Нацбиблиотеки на изготовление переплета для факсимильного издания".

71-я Франкфуртская международная книжная выставка-ярмарка проходит с 16 по 20 октября. Почетным гостем в этом году объявлена Норвегия. Франкфуртский форум считается самым престижным и масштабным международным мероприятием не только в литературной и издательской сфере, но и в целом в области культуры. Ежегодно он принимает около 300 тыс. гостей и представляет порядка 400 тыс. книг.-0-