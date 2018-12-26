Факсимильное издание "Букваря" презентовали в Витебске

26 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Факсимильное издание "Букваря" презентовано сегодня в Витебской областной библиотеке имени В.И.Ленина, передает корреспондент БЕЛТА.

Трехтомник представляет собой факсимильное издание "Букваря", его перевод на современный белорусский язык, а также научные исследования на русском, белорусском и английском языках. "Для нас большая честь, что Беларусь является родиной первой в мире книги под названием "Букварь", от которой потом появилась традиция издания "Букварей", перешедшая в культуру многих стран мира", - подчеркнул заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси Александр Суша. Он обратил внимание, что долгое время информация об этой книге отсутствовала, а сама она была недоступна и неизвестна не только широкому, но и научному сообществу.

"Три года назад в Лондоне нам удалось увидеть этот единственный на сегодняшний день полный экземпляр "Букваря", сделать его цифровую копию, которая и легла в основу факсимильного издания, а в 2018 году выпустить его в свет к 400-летию издания первого в мире "Букваря славянского языка". Это очень яркий, сильный проект, реализованный благодаря государственно-частному партнерству", - добавил Александр Суша.

Первый тираж издания - 1 тыс. экземпляров - полностью некоммерческий и будет распространен в учреждениях образования, культуры и науки на территории Беларуси и частично за пределами страны. В ближайшей перспективе запланирован второй коммерческий тираж, предназначенный для широкого распространения. Эти книги смогут приобрести все желающие.

Всего в Витебск доставлено 38 комплектов издания. В ближайшие дни они будут направлены в 23 центральные библиотеки в городах и районах области, наиболее крупные музеи и учреждения образования региона.

Первый в мире "Букварь", который издали белорусы, увидел свет в 1618 году. Он вышел на церковнославянском языке в типографии Виленского православного братства Святого Духа в Евье. Книга карманного формата состояла из 52 листов. В "Букваре" размещен славянский алфавит, примеры слогов из двух и трех букв, простые слова на церковнославянском языке, перечень знаков препинания, цифр (в кириллической традиции), а также азы грамматики и тексты для чтения, включающие религиозные гимны, молитвы, заповеди, проповеди.-0-