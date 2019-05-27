Фасады дворца в Жиличах планируют отреставрировать до конца года

27 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В текущем году на продолжение реставрации дворца Булгаков в Жиличах (Кировский район, Могилевская область) из областного и республиканского бюджетов выделено Вr500 тыс., сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Жиличского исторического комплекса-музея Владислав Кулакевич.
"Этих средств нам хватит, чтобы до конца года завершить ремонт фасадов комплекса и представить туристам облик памятника архитектуры в стиле классицизма XVIII-XIX веков во всем великолепии", - рассказал директор комплекса-музея.
Несмотря на то, что основная часть комплекса Булгаков находится на реставрации, это не мешает принимать растущий поток посетителей. Кроме двух действующих экспозиционных залов, здесь знакомят, и это особенно нравится гостям, с ходом реставрации. Сотрудники уверены, что многие сюда вернутся, чтобы увидеть воссозданный памятник архитектуры с его уникальной лепниной и кессонными деревянными потолками, познакомиться с экспозициями, рассказывающими об эпохе классицизма, жизни, традициях и легендах рода Булгаков.
Для завершения всех строительных и реставрационных работ необходимо около Вr8 млн. "Мы надеемся, что эти средства будут изысканы и в 2021 году дворец распахнет двери для посетителей. В планах - восстановление утраченной оранжереи и системы водоемов в старинном парке. Хочется, чтобы у нас также появились мини-гостиница и уютное кафе. Пока эти проекты обсуждаются, ведется поиск инвесторов", - отметил Владислав Кулакевич.-0-
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