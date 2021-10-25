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25 октября 2021, 18:00

Фестиваль "Анимаевка-2021" открылся в Могилеве

Фото mogilevnews.by
Фото mogilevnews.by
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25 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. XXIV Международный фестиваль анимационных фильмов "Анимаевка-2021" открылся сегодня в Могилеве. Участники конкурсов анимационных фильмов и детского анимационного творчества представили 180 работ из 28 стран мира, передает корреспондент БЕЛТА.

По традиции церемония открытия состоялась в кинотеатре "Родина". Как отметил директор Могилевского государственного предприятия "Киновидеопрокат" Сергей Бажков, фестиваль немного обновился. "К Году народного единства в конкурсе анимационных фильмов появилась новая номинация - Лучший гражданско-патриотический анимационный фильм. Обновился и список стран-участников - к нам присоединились Северная Македония и Египет. Для гостей церемонии открытия мы подготовили сюрприз - они первыми смогли познакомиться с фильмами-победителями и обладателем Гран-при фестиваля. Остальные же узнают имена победителей и призеров в день закрытия нашей творческой встречи, - сказал Сергей Бажков. - Кроме этого, увеличилось количество возрастных групп участников конкурса детского изобразительного и декоративно-прикладного искусства: 5-7, 8-11, 12-15 и 16-17 лет".

Заседания жюри конкурсов анимационных фильмов прошло 13 октября в режиме видеоконференции. Председатель жюри - заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат премии президента РФ, профессор ВГИКа имени С.А. Герасимова, художник-аниматор, режиссер и сценарист Леонид Носырев. Среди детских анимационных фильмов победителей выбрали 14 октября, где председателем жюри была режиссер и художник-постановщик студии анимационных фильмов "Беларусьфильма" Татьяна Кублицкая. А лучшие работы конкурса детского изобразительного и декоративно-прикладного искусства определили 9 октября под председательством скульптора, художника и старшего преподавателя Витебского государственного университета имени П.М. Машерова Сергея Сотникова.

В прошлом году из-за пандемии фестиваль был дистанционным, а сейчас ему вернули прежний формат с показами фильмов и мастер-классами. "Мастер-классов будет три. Один из них уже прошел сегодня - сценарист, педагог, режиссер игровых и анимационных фильмов киностудии "Беларусьфильм" Елена Турова провела свой мастер-класс. Завтра ребята смогут поучаствовать в занятии с преподавателем Могилевской детской школы изобразительных искусств Ларисой Будкевич. А в день закрытия состоится встреча с народным артистом Беларуси Эдуардом Ханком", - рассказал директор "Киновидеопроката".

В этом году Беларусь заявила 31 фильм, Могилев в конкурсе детского анимационного творчества представлен 12 работами. Традиционно участниками стали авторы из России, Украины, также представлены фильмы из Португалии, США, Бельгии и др.

Тематика работ разнообразна. Это гражданско-патриотические, исторические, об обрядах, покорении космоса, о деятельности лауреатов Нобелевской премии, о героях Советского Союза. Представлена в фильмах и экологическая тематика: о разнообразии флоры и фауны, ответственности каждого человека за загрязнение планеты. Не осталась в стороне и тема пандемии. Также есть фильмы фантастической, философской, нравственной и семейной тематик.

Как отметила член жюри международного конкурса Елена Турова, в такое непростое время в жизни каждого человека должно оставаться место для праздника. "Сейчас непростые времена, особенно для таких больших встреч. Огромное спасибо тем, кто уже много лет дарит нам этот праздник, - организаторам, Могилеву, который прописал у себя "Анимаевку". Я уверена, фестиваль приносит много радости не только детям, но и их родителям. Многие дети, наверное, выросли на нашей "Анимаевке", сами стали родителями и теперь приходят сюда уже со своими малышами, - поделилась она. - Наше международное жюри несколько недель работало в режиме онлайн. Мы оживленно все обсуждали, пытаясь распределить небольшое количество призов между теми фильмами, которые успели посмотреть. Здесь я хочу отдать должное отборочной комиссии, которая замечательно потрудилась и выбрала в этом году фильмы, на мой взгляд, очень интересные, значимые и профессиональные. Это были сильные работы, которые сложно было судить. Каждый из них - это маленький шедевр".

Познакомиться с работами участников можно будет в течение двух дней в кинотеатрах Могилева. После окончания международного фестиваля будут демонстрироваться кинопоказы "Эхо "Анимаевки-2021", которые пройдут в кинотеатрах Беларуси и других стран с 28 октября 2021-го по 27 октября 2022 года.

Организаторами XXIV Международного фестиваля анимационных фильмов "Анимаевка-2021" являются Министерство культуры и Могилевский областной исполнительный комитет.-0-

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