Фестиваль "Коложский Благовест" в Гродно будет рекордным по количеству стран-участниц

13 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Международный фестиваль православных песнопений "Коложский Благовест", который пройдет с 19 по 22 февраля в Гродно, в этом году станет рекордным по количеству стран-участниц. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции директор фестиваля Наталья Гаплинчик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Фестиваль соберет участников из 11 стран. Это рекордное для нас количество, что говорит о значимости "Коложского Благовеста" для православного мира. Приедут как хорошо знакомые коллективы и участники, так и те, кто выступит на фестивале впервые, - хоры из Эстонии, Финляндии и Нидерландов", - отметила Наталья Гаплинчик. Участие примут также коллективы из Беларуси, России, Украины, Польши, Латвии, Сербии, Румынии, Узбекистана - всего 37 хоров. В отборочных турах выступили более 800 участников.

Лауреатов фестиваля будут определять в различных номинациях - среди церковных, светских и любительских коллективов, выступят в Гродно и детские хоры.

"Фестиваль был задуман с целью возрождения певческой традиции. Можно быть музыкантом, специалистом, но традицию надо почувствовать, у кого-то перенять. И то, что мы собираем коллективы из разных стран, - это возможность поделиться опытом", - сказал председатель жюри фестиваля протоиерей Андрей Бондаренко. Он подчеркнул, что фестиваль стал один из значимых событий в культурной жизни Гродно и региона.

Торжественное открытие фестиваля состоится в Гродненском областном драматическом театре. Насладиться конкурсными выступлениями зрители смогут 20-21 февраля в Свято-Покровском кафедральном соборе. Награждение победителей и гала-концерт пройдут 22 февраля в драмтеатре.

В кинотеатрах города состоятся просмотры и обсуждения фильмов православной тематики. В актовом зале церковно-приходского комплекса Свято-Покровского кафедрального собора запланирован вечер духовной поэзии и авторской песни. Музыкальными подарками для гродненцев статут вечерние концерты хоровых коллективов.

Первый фестиваль "Коложский Благовест" прошел в 2002 году и был приурочен к 10-летию возрождения Гродненской епархии. В 2011 году Министерство культуры присвоило фестивалю статус международного. Фестиваль проводится Гродненской православной епархией совместно с управлением культуры Гродненского облисполкома.-0-