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Фестиваль "Креативная волна" объединит творческих и инициативных гомельчан

Культура 09.01.2019 | 07:15
Фото из архива
Фото из архива

9 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Творческий фестиваль "Креативная волна" стартует на базе Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины 12 января, сообщили корреспонденту БЕЛТА в коворкинг-центре мастеров и ремесленников "Свая палiчка", выступившем партнером проекта.

"Креативная волна" - проект, который, по задумке организаторов, сможет объединить творческих и креативных людей, опытных и начинающих специалистов в области рисунка, фотографии, декоративно-прикладного искусства, ремесленничества, музыки, поэзии, театра. Фестиваль станет площадкой, где созданы условия для открытого самовыражения и развития. Здесь креативщики смогут установить профессиональные контакты.

Участники и гости фестиваля смогут зарядиться силой и опытом объединения творческих идей специалистов разных сфер. На "Креативной волне" будут представлены результаты некоторых их совместных проектов, имеющих в том числе коммерческую направленность. "Особое внимание уделим примерам мужества, настойчивости, креативности, адаптации и социализации людей, столкнувшихся со сложными заболеваниями", - рассказали в коворкинг-центре.

Параллельно с динамической составляющей форума будет действовать экспозиция работ художников, фотографов, мастеров-ремесленников, учащихся и педагогов учебных заведений областного центра. Пройдут мастер-классы по традиционным видам творчества, созданию образа для фотоработы, некоторым направлениям психологии.

Как отметили организаторы, арт-событие "Креативная волна" - это возможность для жителей областного центра, наблюдая за творческими проявлениями других людей, открыть в себе талант, больше узнать о пространствах для реализации своего потенциала.

Творческих гомельчан и гостей города приглашают на арт-событие, которое будет проходить в выставочном зале университета по 18 января. Время работы с 10.00 до 17.00.-0-

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Теги
Гомель, живопись, проект, ремесленники, фестиваль, фотография
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