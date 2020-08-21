Фестиваль народных промыслов и ремесел соберет в Краснополье мастеров Могилевской области

21 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В городском поселке Краснополье Могилевской области 22 августа пройдет региональный фестиваль народных промыслов и ремесел "Краснапольскі глечык". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила директор Краснопольского районного Дома ремесел Валентина Москалькова.

"Заявки на участие поступили от многих известных мастеров, - рассказала собеседница. - Причем не только домов ремесел, но и тех, кто представляет различные творческие студии". Например, на фестиваль заявлена могилевская арт-студия "Связь времен". Ее мастера владеют разными техниками. Работают с глиной и кожей, вяжут и шьют кукол, изготавливают различные украшения, в том числе для дома. Особенного внимания заслуживают гайтаны - старинные женские украшения, сделанные из бисера, с белорусскими национальными узорами.

"Приедут дрибинские мастера лозоплетения, соломоплетения и шаповалы. Также примут участие представители Славгородского, Чериковского, Костюковичского, Кричевского районов. Ну и, конечно же, краснопольские мастера и умельцы района", - отметила Валентина Москалькова.

Программа фестиваля предусматривает проведение тематического круглого стола, конференции, творческих встреч, мастер-классов, презентаций, выставок-продаж. Частью праздника станет конкурс "Незабытые ремесла". Его участники предоставят по пять работ, выполненных в традиционных техниках. Одна из них должна будет отражать эмблему фестиваля, в центре которой - глиняный кувшин.

Такой символ фестиваля выбран оправданно. Именно своими изделиями из глины славится Краснополье. В районе работает мастерская по развитию гончарства - инициатива, реализованная Краснопольским районным историко-этнографическим музеем по проекту "Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь", финансируемого Евросоюзом и реализуемого Программой развития ООН (ПРООН). Кроме того, Краснопольщину с таким видом ремесла непосредственно связывает и изображение кувшина на гербе района.

Нынешним летом в городском сквере поселка установили новые архитектурные формы из бетона. Каждая представляет собой разновидность кувшина, которую сегодня могут выполнить гончарные мастера района. Ни одна из них не повторяется. Именно эти объекты стали теперь своеобразным символом фестиваля народных промыслов и ремесел "Краснапольскі глечык".

В Могилевской области 400 мастеров занимаются возрождением и сохранением технологий народных художественных ремесел, а также развитием других видов декоративно-прикладного искусства, в том числе и современных. Статус народного мастера имеет 21 мастер, 103 являются членами Белорусского союза мастеров народного творчества.

Организаторами фестиваля "Краснапольскі глечык" выступают Централизованная клубная система Краснопольского района, Краснопольский районный Дом ремесел.-0-