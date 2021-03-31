Фестиваль SculptFest объединил разные арт-площадки Минска и скульпторов со всей Беларуси

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль скульптуры SculptFest открывается сегодня в Большом зале Республиканской художественной галереи "Дворец искусства", среди участников - скульпторы из разных регионов Беларуси. Об этом сегодня журналистам рассказала первый заместитель председателя Белорусского союза художников искусствовед Наталья Шарангович, передает корреспондент БЕЛТА.

SculptFest - масштабный выставочный марафон, объединяющий на различных арт-площадках большинство действующих художников-скульпторов страны. "Любая персональная выставка интересна и хороша, но в формате фестиваля есть возможность не просто сделать ретроспекцию, а показать определенное направление искусства во всем его разнообразии. Художники представят и персональные выставки, и групповые проекты. Мне кажется, это очень значимое, яркое, интересное и запоминающееся событие. Несмотря на то, что прошлый год был сложный и в этом продолжаются те же трудности, хотелось бы чтобы искусство жило, дышало, показывало себя. Искусство должно быть, и творить его можно в любое время", - отметила Наталья Шарангович.

Проект подготовлен секцией скульптуры Белорусского союза художников, его цель - представить широкой публике творцов и их произведения, выполненные в различных жанрах и материалах, познакомить с новыми тенденциями в современной белорусской скульптуре.

"Хочется, чтобы люди смогли увидеть, что у нас есть формальная и традиционная скульптура, много мастеров работают в исторической, анималистической тематиках. И нас в этом поддержали с большим желанием наши партнеры, с которыми мы давно сотрудничаем, в первую очередь Музей истории города Минска. Кроме этого, мы задействовали все наши галереи, которые есть у Союза художников, присоединился к нам Национальный центр современных искусств, где будет проходить персональная выставка, в Академии искусств будут представлены работы молодых художников, отдельный проект можно будет увидеть в Музее-мастерской Заира Азгура", - продолжила искусствовед.

"Скульптура не может оставаться на полу - ее нужно выставлять на хороших подиумах. И тут мы столкнулись с тем, что скульпторов много и показать нужно всех. Мы очень рады тому, что откликнулись не только минские художники, но и из наших областных городов. Это говорит о том, что когда есть желание и возможности, то в итоге получается такое интересное событие", - добавила Наталья Шарангович.

Кроме центрального мероприятия фестиваля - традиционной групповой выставки в Большом зале Дворца искусства, будет представлена отдельная экспозиция, посвященная истории нашей страны, ее выдающимся деятелям, в Национальном историческом музее. Особенностью форума станет выставка анималистической скульптуры, это направление не теряет популярности в кругу белорусских мастеров и неизменно вызывает большой интерес у зрителя. Впервые за долгое время любители жанра увидят значительную коллекцию, собранную в пространстве арт-гостиной "Высокае мѣста". Отдельная экспозиция в галерее "Академия" познакомит с творчеством молодых скульпторов, для многих из которых участие в выставке станет ярким дебютом.-0-