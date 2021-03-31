Фестиваль SculptFest объединил разные арт-площадки Минска и скульпторов со всей Беларуси

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 31 марта 2021
Минск Малооблачно +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:42 МАРТ продлевает регулирование цен на социально значимые товары Экономика
14:39 Минэнерго прокомментировало освобождение БелАЭС от уплаты ряда налогов Экономика
14:15 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1213 пациентов с COVID-19, выписаны 1337 Общество
14:03 В "Берестовице" начали установку автоматизированной системы распознавания номеров Регионы
13:59 Угроза третьей волны коронавируса в России сохраняется - Песков В мире
13:58 Выставка Александра Доманова Euphonia откроется в 2 апреля в Минске Афиша
13:55 Гусаков: сотрудничество ученых Беларуси и России позволит создать новейшие технологии мирового уровня Общество
13:48 Жительница Пружанского района приговорена к ограничению свободы за оскорбление участкового Происшествия
13:46 В Гродненской области старшеклассник "заминировал" поезд для знакомства с девушкой Происшествия
13:35 Караев: качество собственной продукции - залог производственной безопасности Регионы
13:35 Профсоюзы Витебской области помогут благоустроить аллею Героев в Шумилино к "Дажынкам-2021" Регионы
13:24 Фестиваль SculptFest объединил разные арт-площадки Минска и скульпторов со всей Беларуси Культура
13:12 Ограничения на лов рыбы будут действовать с 1 апреля в большинстве регионов Беларуси Общество
13:12 Мозырский НПЗ увеличил переработку нефти в январе-феврале Экономика
13:11 Российский рубль на торгах 31 марта подорожал, евро и доллар подешевели Экономика
13:07 Головченко: пусконаладку на комплексе H-Oil Мозырского НПЗ необходимо завершить за 3 месяца Экономика
13:05 Любецкая: все предложения граждан по корректировке Конституции будут тщательно проанализированы Общество
13:01 "Белмедпрепараты" выпустят первую промышленную партию вакцины "Спутник V" в середине апреля Общество
12:57 В Беларуси с 1 апреля принимаются заявки на конкурс "Предприниматель года" Общество
12:54 Международный турнир по хоккею на траве "Прометей" пройдет в Бресте 12-15 апреля Спорт
12:51 Новое производство биотехнологических продуктов планируется открыть в парке "Великий камень" Общество
12:48 В Нижегородской области продолжаются тактические учения военнослужащих Беларуси и России Общество
12:40 Сергеенко поддержал предложение вернуться к работе над законопроектом о донорстве крови Общество
12:39 Макаревич: Конституционная комиссия - сплав опыта и молодости Общество
12:36 Новый госстандарт на клининговые услуги вводится в Беларуси с 1 апреля Экономика
12:32 В Минздраве оценили работу Витебской больницы скорой медпомощи в условиях COVID-19 Регионы
12:26 Прокуратура в Минске помогла защитить права инвалида Регионы
12:22 Сергеенко: государство готово помогать коллективам, которые занимаются созидательным трудом Общество
12:20 В Минске задержан пьяный бесправник Происшествия
12:05 В Брестской области ранними зерновыми засеяли более четверти площадей Регионы
Все новости
Все новости
Культура
31 марта 2021, 13:24

Фестиваль SculptFest объединил разные арт-площадки Минска и скульпторов со всей Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль скульптуры SculptFest открывается сегодня в Большом зале Республиканской художественной галереи "Дворец искусства", среди участников - скульпторы из разных регионов Беларуси. Об этом сегодня журналистам рассказала первый заместитель председателя Белорусского союза художников искусствовед Наталья Шарангович, передает корреспондент БЕЛТА.

SculptFest - масштабный выставочный марафон, объединяющий на различных арт-площадках большинство действующих художников-скульпторов страны. "Любая персональная выставка интересна и хороша, но в формате фестиваля есть возможность не просто сделать ретроспекцию, а показать определенное направление искусства во всем его разнообразии. Художники представят и персональные выставки, и групповые проекты. Мне кажется, это очень значимое, яркое, интересное и запоминающееся событие. Несмотря на то, что прошлый год был сложный и в этом продолжаются те же трудности, хотелось бы чтобы искусство жило, дышало, показывало себя. Искусство должно быть, и творить его можно в любое время", - отметила Наталья Шарангович.

Проект подготовлен секцией скульптуры Белорусского союза художников, его цель - представить широкой публике творцов и их произведения, выполненные в различных жанрах и материалах, познакомить с новыми тенденциями в современной белорусской скульптуре.

"Хочется, чтобы люди смогли увидеть, что у нас есть формальная и традиционная скульптура, много мастеров работают в исторической, анималистической тематиках. И нас в этом поддержали с большим желанием наши партнеры, с которыми мы давно сотрудничаем, в первую очередь Музей истории города Минска. Кроме этого, мы задействовали все наши галереи, которые есть у Союза художников, присоединился к нам Национальный центр современных искусств, где будет проходить персональная выставка, в Академии искусств будут представлены работы молодых художников, отдельный проект можно будет увидеть в Музее-мастерской Заира Азгура", - продолжила искусствовед.

"Скульптура не может оставаться на полу - ее нужно выставлять на хороших подиумах. И тут мы столкнулись с тем, что скульпторов много и показать нужно всех. Мы очень рады тому, что откликнулись не только минские художники, но и из наших областных городов. Это говорит о том, что когда есть желание и возможности, то в итоге получается такое интересное событие", - добавила Наталья Шарангович.

Кроме центрального мероприятия фестиваля - традиционной групповой выставки в Большом зале Дворца искусства, будет представлена отдельная экспозиция, посвященная истории нашей страны, ее выдающимся деятелям, в Национальном историческом музее. Особенностью форума станет выставка анималистической скульптуры, это направление не теряет популярности в кругу белорусских мастеров и неизменно вызывает большой интерес у зрителя. Впервые за долгое время любители жанра увидят значительную коллекцию, собранную в пространстве арт-гостиной "Высокае мѣста". Отдельная экспозиция в галерее "Академия" познакомит с творчеством молодых скульпторов, для многих из которых участие в выставке станет ярким дебютом.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь искусство проект скульптура фестиваль
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Культура
Фото Литературного музея Максима Богдановича Выставка "40/40" к 40-летию Литературного музея Максима Богдановича откроется 1 апреля
Сергей Селиханов. Фото НХМ Альбом белорусского скульптора Сергея Селиханова презентуют в НХМ
Одна из работ Феликса Гумена. Фото из архива Юбилейная выставка белорусского мэтра акварели Феликса Гумена открылась в Витебске
Фото из архива Творчество и взаимоуважение отличают фестивальную атмосферу Витебска - дирекция "Славянского базара"
Технологию печати XVII века представили в НББ
Фото Национального музея Султаната Оман Узоры и символы белорусского орнамента в Омане - интервью
Главное
Во время совещания "Ответственность - ключевой аспект" - Лукашенко озвучил требования к перераспределению полномочий
Головченко: пусконаладку на комплексе H-Oil Мозырского НПЗ необходимо завершить за 3 месяца
Сергеенко: государство готово помогать коллективам, которые занимаются созидательным трудом
Работа Конституционной комиссии будет системной, целенаправленной и результативной - Миклашевич
Топ-новости
Лукашенко подписал указ о введении ответных санкций
"Белмедпрепараты" выпустят первую промышленную партию вакцины "Спутник V" в середине апреля
Новые стройнормы для радиационных объектов приняты в Беларуси
МАРТ продлевает регулирование цен на социально значимые товары
Гусаков: сотрудничество ученых Беларуси и России позволит создать новейшие технологии мирового уровня
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1213 пациентов с COVID-19, выписаны 1337
Караев: качество собственной продукции - залог производственной безопасности
Макаревич: Конституционная комиссия - сплав опыта и молодости
Ограничения на лов рыбы будут действовать с 1 апреля в большинстве регионов Беларуси
Белорусская цементная компания открыла Корпоративную школу технологов
Компенсации, защита вложений - изменения в закон об инвестициях готовы к рассмотрению депутатов
Страны ОДКБ обсудили обеспечение информационной безопасности
В Беларуси с 1 апреля принимаются заявки на конкурс "Предприниматель года"
В Нижегородской области продолжаются тактические учения военнослужащих Беларуси и России
Акция "Неделя леса" будет приурочена к Году народного единства
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.