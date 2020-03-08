Фестиваль "Великопостные концерты" пройдет 9-23 марта в Минске

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль духовной музыки "Великопостные концерты" стартует 9 марта в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист по работе со СМИ Свято-Елисаветинского монастыря Ольга Комиссарова.

Мероприятие проведут под неизменным девизом "Возрождаем культурные традиции". Четыре года назад инициативу композитора и старшего регента Свято-Елисаветинского монастыря монахини Иулиании Денисовой поддержали в Белорусской государственной академии музыки. С праздничным хором обители она сама принимала участие в аналогичном фестивале, который проходил в Санкт-Петербурге. Там она увидела, насколько людям нужна такая духовная музыка. На ее предложение откликнулись регенты и руководители хоров белорусской столицы.

"Давние корни имеет проведение концертов во время поста. Вся светская публика Петербурга в XIX веке собиралась послушать духовную музыку, а творившие в тот период композиторы считали за честь свои новые произведения представить именно на "Великопостных концертах". Конечно, эта музыка имела особый, не развлекательный характер. И сейчас на нашем фестивале будет звучать музыка для размышления, внутренней работы души и для утешения в течение поста", - рассказала Ольга Комиссарова.

Откроет фестиваль гала-концерт на сцене Большого зала Белорусской государственной академии музыки. Можно будет услышать хор прихода храма святого благоверного князя Александра Невского, братский хор Свято-Елисаветинского монастыря, студенческий хор академии.10 марта состоится концерт лауреатов и дипломантов специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи 2019 года. 11 марта на сцене Академии музыки выступит хор храма в честь иконы Божией Матери "Всецарица", а также Архиерейский хор Свято-Духова кафедрального собора и мужской хор "Всехсвятский", 12 марта пройдет концерт с участием детско-юношеских хоровых коллективов Минска: детско-юношеского хора Воскресной школы прихода в честь Всех святых, образцового хора "Кантилена" Детской музыкальной школы искусств №5, детского хора Свято-Елисаветинского монастыря, хора мальчиков и юношей имени И.А.Журавленко Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки.

Концерт камерной музыки с участием творческих коллективов Белорусской государственной академии музыки можно будет услышать14 марта, 15-го состоится концерт вокальной и инструментальной музыки "Музыкі цудоўныя імгненні", посвященный 550-летию обретения Жировичской иконы Божией Матери и 500-летию со дня основания Свято-Успенского Жировичского монастыря. Завершится фестиваль 23 марта на сцене Национального академического театра имени Янки Купалы благотворительным концертом праздничного хора Свято-Елисаветинского монастыря.

Кроме того, на 14 марта в Минской духовной семинарии запланирована открытая спевка. Своими знаниями и опытом с другими регентами и певчими, профессиональными музыкантами, а также с теми, кто учится в духовных училищах и регентских классах, поделится монахиня Иулиания. В течение нескольких часов на примерах разных песнопений она будет учить соборному чувству ритма, премудростям цепного дыхания, контролю над голосом. Ее основная концепция - петь надо чисто, вместе, желательно не громко и в выстроенном балансе.

"Наши концерты меняют людей. Хоть на йоту, но они что-то изменяют внутри человека. Это наша цель. И еще хочется, чтобы человек понял, что эта красота, которую он там получает, исходит из храма", - отметила монахиня Иулиания.-0-