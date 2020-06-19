Филармония для детей и юношества проведет концерты в детских домах и реабилитационных центрах

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во второй половине июня коллектив Филармонии для детей и юношества примет участие в акции "Культурное лето: мастера искусств - детям" и проведет благотворительные концерты в детских домах и реабилитационных центрах Минска и Минской области. Республиканская акция пройдет при финансовой поддержке Министерства культуры. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связей с общественностью Белгосфилармонии.

Для проекта отобраны наиболее популярные концертные программы из репертуара коллектива - "Здравствуй, лето!", "Музыкальная кругосветка", "Будьте здоровы!". В них примут участие лауреаты международных и национальных конкурсов, солисты Белорусской государственной филармонии Светлана Евтух, Валентина Добровольская, Галина Сокольник, Максим Обровец, Евгений Курильчик, Тамара Ремез, Светлана Стародетко, Дмитрий Гайдуков и Екатерина Юхнова.

Во время литературно-музыкальной композиции на экологическую тему "Здравствуй, лето!" ребята отправятся в веселое путешествие в воображаемую страну летних радостей и забав. Приняв участие в интерактивно-познавательной программе "Музыкальная кругосветка", дети услышат музыку разных стран, познакомятся с уникальными традициями и культурными особенностями их жителей. Интерактивная музыкальная игра "Будьте здоровы!" поможет формированию и закреплению навыков здорового образа жизни. В программах прозвучат известные произведения композиторов Владимира Шаинского, Дмитрия Кабалевского, Бориса Савельева, Геннадия Гладкова, белорусские народные песни и музыка разных стран.

Филармония для детей и юношества - уникальное, не имеющее аналогов в Беларуси объединение высокопрофессиональных певцов, инструменталистов и музыковедов. Деятельность коллектива направлена на просветительскую работу, воспитание у детей дошкольного и школьного возраста художественно-эстетического вкуса.-0-