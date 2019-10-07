Фильм на тему чернобыльской трагедии снимут в Минске

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске начались съемки нового белорусского фильма на тему Чернобыля с рабочим названием "Отражение", сообщила БЕЛТА PR-менеджер картины Анна Новик.

События происходят в Беларуси в конце 80-х годов прошлого века в зоне отселения после аварии на ЧАЭС. В центре внимания - трансформация сознания общества и отношений между людьми в эти непростые годы.

"Тема Чернобыля - актуальный тренд в современном кинематографе, интересующий зрителя. Авторы ставят перед собой задачу с новой стороны посмотреть на нее. Сравнивая с мировыми аналогами, создатели проводят параллели по истории с фильмом "Не дыши", а по стилистике с сериалом "Очень странные дела", - рассказала Анна Новик.

Картина "Отражение" - пример частно-государственного партнерства в сфере киноиндустрии. Она станет первой полнометражной работой режиссера Митрия Семенова-Алейникова и компании "МедиаКуб". Фильм расскажет историю шести молодых людей, которые, путешествуя по реке, заплывают в зону отселения. Волей случая они становятся причиной гибели человека, обосновавшегося и зарабатывающего там деньги.

В остросюжетном триллере задействованы известные белорусские и российские актеры: Сергей Толкач (до этого снимался в картинах "Одной крови", "Шагал-Малевич"), Юлиана Михневич ("Акушерка", "Черная кровь"), Александр Головин ("Елки", "Сволочи"), Дарья Мельникова ("Стальная бабочка", "Папины дочки"), Даниил Вахрушев ("Супербобровы", "Закон каменных джунглей"), Сергей Сосновский ("Чемпионы", "Метод") и другие. Местом съемок выбран станкостроительный завод им. С.М. Кирова.

"Мы стараемся сделать современное, качественное и интересное кино. Сюжет держит интригу до последнего момента. Надеемся, что зритель (и не только белорусский) придет в кинотеатр. Над картиной работает профессиональная команда, у которой за плечами большой опыт", - отметил продюсер Андрей Липов. Он добавил, что зарубежные прокатные компании уже проявили интерес к картине.

С декабря трейлер фильма будет демонстрироваться в кинотеатрах Беларуси, России и СНГ. Выход фильма в прокат планируется на конец апреля 2020 года.-0-