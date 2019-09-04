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Культура
04 сентября 2019, 19:15

Фильм-номинант на премию "Оскар" от Беларуси объявят до 26 сентября

Фото culture.ru
Фото culture.ru

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский оскаровский комитет начинает прием заявок на выдвижение фильма на "Оскар", сообщил корреспонденту БЕЛТА секретарь комитета, продюсер Валерий Дмитроченко.

Заявки можно отправлять с 5 по 17 сентября на электронную почту belarusoscar@gmail.com. "В этот период комитет будет проводить консультации для кинематографистов по представлению фильмов для рассмотрения. До 26 сентября он должен объявить решение по фильму-номинанту на премию "Оскар" от Беларуси", - отметил Валерий Дмитроченко.

К номинантам предъявляются определенные требования. В частности, это должен быть полнометражный игровой, документальный или анимационный фильм продолжительностью не менее 40 минут, снятый за пределами Соединенных Штатов Америки. Доминантным языком не должен быть английский. Оригинальная запись диалогов, а также готовый фильм должны быть преимущественно на белорусском или русском языках.

Фильм должен быть выпущен в коммерческий прокат с 1 октября 2018 по 30 сентября 2019 года и длиться не менее 7 дней подряд. До первоначального проката в кинотеатрах разрешается участие в кинофестивалях, но запрещается транслирование фильма-номинанта на телевидении, в интернете, на авиалиниях, выпуск на DVD.

92-я церемония вручения наград премии "Оскар" за достижения в области кинематографии состоится 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе.-0-

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