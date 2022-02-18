Фильм о жизни и творчестве Михаила Финберга покажут 26 февраля

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Документалисты телеканала "Беларусь 3" к 75-летию профессора, народного артиста Беларуси Михаила Финберга представят фильм "Импровизация", сообщили БЕЛТА в Белтелерадиокомпании.

Как отметили представители Белтелерадиокомпании, авторы нового документального фильма "Импровизация" вместе с близкими друзьями и коллегами, однокурсниками и учениками Михаила Финберга вспомнят ключевые этапы жизни мэтра белорусской музыки, полистают страницы школьного журнала 1954 года и прогуляются по улице, где находился родительский дом артиста. В телевизионных архивах отыщут уникальные записи времен работы в цирковом оркестре, упомянут первые телепрограммы, фестивали и гастроли заслуженного коллектива Национального академического концертного оркестра Беларуси, в котором маэстро жил, творил и впечатлял почти полжизни. Узнают, какую роль в творчестве Михаила Яковлевича сыграли джазмены Эдди Рознер и Борис Райский и как в 1971 минский концерт Дюка Эллингтона повлиял на молодого дирижера и его сценический образ.

"Мозырь, 1947 год. В бедной еврейской семье рабочего и прачки рождается пятый, поздний ребенок Миша. Разруха послевоенного времени. Пара Финбергов еле сводит концы с концами, но маленький Миша все равно занимается музыкой. Вечерами напролет прямо на улице он играет то на скрипке, то на альте, то на баяне, то на тромбоне. Мальчик еще не знает, что с этих импровизаций начинается его звездный путь", - поделились сюжетом фильма авторы.

"В Минске, Мозыре, Витебске и Молодечно команда телеканала собрала множество удивительных, а главное живых воспоминаний: 17 интервью, 700 минут - их хватило бы на полноценный цикл фильмов. Настолько велика и самобытна фигура профессора, - рассказывает сценарист фильма Надежда Габец. - Посчастливилось встретиться с историком музыки Ольгой Дадиомовой, которая изучала европейские архивы и по скромным фрагментам нотных записей восстанавливала наследие белорусских композиторов прошлого. Благодаря ее наработкам сегодня мы слушаем классиков в исполнении музыкантов оркестра Михаила Финберга. Режиссер Павел Быков в 1970-е годы работал в минском цирке. Он поделился трогательными и даже смешными закулисными историями. Например, с какими усилиями Михаил Яковлевич, вчерашний выпускник консерватории, в свои 23 сумел найти контакт с непростыми музыкантами циркового оркестра вдвое старше его. Как маэстро работал со знаменитыми клоунами Никулиным, Поповым и Карандашом".

Премьерный показ фильма "Импровизация" на телеканале "Беларусь 3" пройдет 26 февраля в 21.05. Сразу после него зрителей ждет телеверсия концерта-посвящения Михаилу Финбергу "Личность и оркестр" к 75-летию дирижера и 35-летию Национального академического концертного оркестра.

В день рождения Михаила Яковлевича, 21 февраля, в 18.30 телеканал покажет одно из последних больших интервью профессора в проекте "Мастера и кумиры", а после - концертную программу "Посвящение маэстро" с фестиваля "Минский джаз".-0-