Фильм "Ржев. 500 дней в огне" покажут на "Беларусь 1"

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Беларусь 1" впервые покажет фильм "Ржев. 500 дней в огне" производства Телерадиовещательной организации Союзного государства. Документальная лента о трагических событиях времен Великой Отечественной войны, столкнувшаяся с ограничительными мерами видеохостинга YouTube, будет представлена в вечерний прайм-тайм главного телеканала страны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"Ранее о Ржевской битве не принято было говорить, ведь триумфальной она не стала: бои проходили с 5 января 1942 года, когда Сталин приказал освободить Ржев за неделю, однако далась победа только к 21 марта 1943 года. Сегодня эксперты говорят, что по количеству жертв бои под Ржевом - одни из самых кровопролитных не только за всю Великую Отечественную, но и вообще за историю человечества, ведь по разным оценкам тогда на полях сражений были убиты, ранены или пропали без вести более миллиона защитников Отечества", - рассказали в пресс-службе.

В фильме режиссера и сценариста Романа Гангана "Ржев. 500 дней в огне" история сражения собрана буквально по крупицам с использованием уникальных кадров военной хроники, интервью с экспертами, комментариев историков и, пожалуй, самых ценных архивов - живых воспоминаний участников битвы: зрители познакомятся с историей фронтовика, Почетного гражданина Тверской области Ивана Кладкевича. Он прошел по полям былых сражений и рассказал съемочной группе телеканала "БелРос" о боях, ужасы которых так долго хотел забыть. Также в фильме показано последнее интервью генерал-майора в отставке, военного летчика Алексея Рапоты, который принимал участие в сражении. Именно он еще в советское время обивал пороги высоких инстанций, доказывая, что поставить памятник советскому солдату под Ржевом – наша общая святая обязанность.

К слову, 30 июня 2020 года с участием глав Беларуси и России был открыт Ржевский мемориал Советскому солдату. Он возводился на средства из бюджета Союзного государства и народные пожертвования, а создателями памятника выступили скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин.

Документальный фильм "Ржев. 500 дней в огне" выйдет в эфире телеканала "Беларусь 1" 14 апреля в 21.45 и 17 апреля в 15.40. -0-