Фильмом закрытия "Лістапада-2019" станет бразильская мелодрама "Невидимая жизнь Эвридики"

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фильмом закрытия XXVI Минского международного кинофестиваля "Лістапад-2019" станет мелодрама "Невидимая жизнь Эвридики" режиссера Карима Айнуза (Бразилия, Германия), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-центре фестиваля.

"Церемония закрытия "Лістапада-2019", на которой объявят победителей конкурсных программ и вручат специальные призы, состоится 8 ноября в кинотеатре "Москва". Также будет назван победитель в номинации "Новые голоса" - это приз Международной ассоциации кинопрессы ФИПРЕССИ. После официальной части пройдет показ бразильского фильма "Невидимая жизнь Эвридики". Это красочная мелодрама о стойкости любящих сердец с настроением Рио-де-Жанейро 50-х годов", - рассказали в пресс-центре.

Почетным гостем станет польский кинорежиссер, сценарист и продюсер Кшиштоф Занусси. Накануне в кинотеатре "Пионер" в Минске состоялся специальный показ его премьерной картины "Эфир". Ведущие церемонии - Евгений Перлин и Марина Кашпур.

XXVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад" проходит по 8 ноября под слоганом "К радости". В этом году он показывает более 150 фильмов из 50 стран. Впервые на фестивале представлены картины из Судана и Сенегала. Учредителями форума выступают Министерство культуры и Мингорисполком. Организатор - центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".-0-