Фильмы о Милоше Формане, Пьере Паоло Пазолини и создании "Чужого" покажут на "Лістападзе"

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ленты о Милоше Формане, Пьере Паоло Пазолини, создании "Чужого" Ридли Скотта и попытках возродить интерес к кино в Судане покажут во внеконкурсной секции "Кино о кино" ХXVI Минского международного кинофестиваля "Лістапад", сообщили БЕЛТА организаторы.

Программный директор фестиваля Ирина Демьянова, говоря об избранных фильмах секции, подчеркнула, что "Кино о кино" - это возможность приблизиться к большим мастерам. "В этом году программа объединяет страны, континенты и времена, влияние новой чешской волны и советского киноавангарда, тайны создания мистического триллера и проблемы кинопроката, но главное - имена", - пояснила она.

Впервые на кинофоруме покажут ленту из Судана. Герои картины Сухайба Гасмельбари "Говоря о деревьях" - пожилые суданские режиссеры, которые уже давно не снимают собственные фильмы, но пытаются возродить интерес к кино в своей стране и показывать классику в кинотеатре под открытым небом. Их попытки получить разрешение превращаются в кафкианский лабиринт, и спасают их только чувство юмора и понимание того, что кино переживало и не такие кризисы. "В этот момент начинает казаться, что Судан не так уж и далеко, у нас схожие проблемы, решение которых мы в конце концов найдем. Чем не пример того, что во имя общего дела, чтобы не утратить культурную историю нации, нужно на время забыть про свои собственные амбиции", - отметили организаторы фестиваля.

Спустя сорок лет после премьеры "Чужого" Ридли Скотта режиссер Александр О. Филипп снял фильм "Память: истоки "Чужого". Компании 20th Century Fox отказали многие режиссеры, а Ридли Скотт ответил сразу и коротко: "Звездные войны - это сказка, а я собираюсь снимать "Техасскую резню бензопилой" в космосе, вы хотите ужас - я вам его устрою". И устроил. О том, что осталось за кадром, и рассказывает документальный фильм. По словам Ирины Демьяновой, лента будет интересна тем, кто хочет узнать тайны кинематографических спецэффектов и темные стороны нашей психики.

В фильме "Форман против Формана" Якуба Гейны и Елены Тршештиковой собраны практически все интервью самого знаменитого чешского режиссера, снятые на пленку. В одном из сюжетов Милош Форман говорит: "Я не знаю, что я понял о себе. Понял, что люблю делать то, что делаю. Люблю рассказывать истории". В фильме есть почти все - гибель в немецких концлагерях родителей, сиротство, учеба и дружба с Вацлавом Гавелом, будущим диссидентом и президентом Чехии, успехи на родине, Канны, советская оккупация 1968 года и эмиграция, одиночество и проблемы с адаптацией в новом мире, многочисленные "Оскары" и снова сомнения, муки творчества. Картина заставляет подумать о том, что делаем мы, что знаем о мире и свободе.

Итальянская картина "Когда-нибудь в апреле" посвящена Пьеру Паоло Пазолини. Его историю рассказывает двоюродный брат и автор самой знаменитой биографии режиссера Нико Нальдини. В центре сюжета - учеба Пазолини в университете, поэтический сборник, работа в кино, много написанных сценариев, дружба и сотрудничество с Феллини, разрыв, режиссерский дебют в духе неореализма, гениальные фильмы, вошедшие в историю кино, споры, неприятие, судебный процесс и условный срок. Будет и трагическая гибель, но все это - потом, а пока будущий мастер юн, открыт миру и временами счастлив.

XXVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад" пройдет с 1 по 8 ноября под слоганом "К радости". Его учредителями выступают Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет. Организатор - Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".-0-