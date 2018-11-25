Финальное шоу детского "Евровидения-2018" началось в "Минск-Арене"

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В "Минск-Арене" началось финальное шоу детского конкурса песни "Евровидение-2018", передает корреспондент БЕЛТА. За главный трофей - хрустальный микрофон - будут бороться представители 20 стран. Это рекордное число за всю историю конкурса

Первой на сцену выйдет участница из Украины Дарина Красновецкая. Рита Ларанжейра из Португалии выступит второй, Данелия Тулешова из Казахстана - третьей, Эфи Гика из Албании - четвертой. Под номером 5 свою композицию исполнит Анна Филипчук из России, под номером 6 - Макс & Анна из Нидерландов. Фидан Гусейнова из Азербайджана будет седьмой, Тейлор Хайнс из Ирландии - девятым, Бояна Радованович из Сербии - десятой. Участниками под номером 11 станут Мелисса & Марко (Италия), 12 - Джаэль (Австралия), 13 - Тамар Эдилашвили (Грузия), 14 - Ноам Дадон (Израиль), 15 - Анжелина (Франция). Мария Спасовская из Македонии выступит шестнадцатой, Л.Е.В.О.Н из Армении - семнадцатым, Манв из Уэльса - восемнадцатой, а Эла из Мальты - девятнадцатой. Последняя композиция прозвучит в исполнении представительницы Польши Роксаны Венгель.

Традиционно выступление финалистов предваряет парад флагов - действо, во время которого все участники проходят по сцене с флагами под громкие овации зрительного зала. Организаторы обещают, что шоу запомнится всем отличным звуком и графическими спецэффектами.

Зал "Минск-Арены" вместил максимально возможное количество зрителей. Почетные места в зале заняли представители Беларуси на конкурсах "Евровидение" прошлых лет. На финальный концерт приглашены дети-сироты и воспитанники детских домов, люди с ограниченными возможностями.

С началом финального шоу на официальном сайте детского "Евровидения" остановилось зрительское онлайн-голосование. Затем после живого выступления всех конкурсантов снова можно будет отдать свой голос, но лишь в течение 15 минут. Результаты зрительского голосования суммируют с оценками, которые выставило национальное жюри от каждой из двадцати стран, участвующих в конкурсе, - таким образом определится триумфатор.

Беларусь участвует в детском "Евровидении" с начала его организации Европейским вещательным союзом (ЕВС) в 2003 году. На счету страны две победы: в 2005 году лучшей стала Ксения Ситник, а в 2007-м - Алексей Жигалкович.

Беларусь уже принимала у себя этот песенный конкурс в ноябре 2010 года. Тогда спорткомплекс "Минск-Арена" стал самой большой сценой в истории детского "Евровидения". Финал и две открытые репетиции шоу посетили около 40 тыс. человек. Участие в конкурсе приняли 14 стран. Победителем стал Владимир Арзуманян из Армении.

ЕВС вновь предложил Беларуси стать хозяйкой детского "Евровидения" с учетом положительного опыта участия белорусских представителей в конкурсе, а также его успешной организации в Минске восемь лет назад.

По правилам, в конкурсе участвуют дети в возрасте от 9 до 15 лет, максимальное количество участвующих стран - 18. В текущем году ЕВС изменил правила в связи с большим количеством заявок.

Организатором всех мероприятий детского "Евровидения-2018" выступает Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза.-0-

Фото Геннадия Жинкова