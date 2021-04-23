Краски и эксперименты: выставочный проект объединил работы Анри Матисса и белорусских художников

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект "Анри Матисс. Взгляд" открылся сегодня в художественной галерее Михаила Савицкого, передает корреспондент БЕЛТА.

На выставке показаны литографии работ Анри Матисса. Они демонстрируют его неиссякаемую энергию как художника и философа. Все работы сопровождены текстами из его статей, книг, писем и размышлений. "В Минске впервые в таком объеме представлено творчество Анри Матисса. Здесь более 110 его оригинальных литографий, каждая из которых имеет сертификаты качества и подлинности", - отметил куратор выставки Олег Рыжков.

"Посетители могут увидеть прижизненные серии "Портреты" и "Окна". Это особо ценные вещи, выпущены они были в количестве всего 50 экземпляров, поэтому на аукционах стоят очень дорого. Также представлена практически предсмертная серия работ "Джаз", которую он писал после перенесенной операции в тяжелом состоянии. Поэтому и картины отличаются от других", - рассказал куратор.

Среди мастеров культуры Западной Европы XX столетия Анри Матисс занимает исключительное место. Яркий, огромный талант художника во многом определил развитие современного изобразительного искусства почти во всех возможных его проявлениях. Всю жизнь Анри Матисс находился в безостановочном поиске. В стремлении к максимально эффектной и одновременно гармоничной выразительности он менял свои художественные инструменты и менялся сам. Всякий раз, подчиняясь на время новому сильному впечатлению, мастер впитывал его, как губка, а затем творчески перерабатывал в соответствии с собственным мироощущением.

Анри Матисс унаследовал и обобщил в своем творчестве духовное богатство и лучшие черты культур прошлого и своего времени. Замечательный живописец, рисовальщик и гравер, иллюстратор и мастер оформления книги, монументалист-декоратор, театральный художник, скульптор, керамист, мастер гобелена и витража, создатель нового вида декоративного искусства - вырезок из бумаги, окрашенной гуашью, - таким был его широчайший творческий диапазон.

Особое место в жизни художника занимал жанр портрета. Человеческое лицо интересовало его больше, чем натюрморты или пейзажи. Стремясь к максимальному выражению целого, художник удалял все несущественные детали и предельно упрощал формы, считая вредным и ненужным все, что не влияло напрямую на эмоционально-энергетический импульс.

Выставка очень большая и рассчитана на абсолютно разных гостей. "Ее может посещать даже маленький ребенок, потому что она очень яркая, присутствует много аппликаций, каких-то рисунков, вроде как по-детски наивных. Интересно будет и взрослым, ведь выставка снабжена очень большими текстами. Все работы подписаны, много наглядного материала. Транслируется документальный фильм. Также мы подготовили квест, который дает возможность углубиться в экспозицию. Он предлагается любому посетителю", - рассказал Олег Рыжков и добавил: "Человек, выйдя с этой выставки, никогда в жизни не скажет, что он не познал Матисса".

Здесь также будут представлены работы известных и начинающих белорусских авторов, творчество которых дополнит основную экспозицию литографий Анри Матисса. "Мы отбирали по принципу яркости, смелости, каких-то новшеств, экспериментов", - пояснил Олег Рыжков.

Частью проекта стала и выставка фотохудожника Алика Замостина "Лабиринт красок". 40 фотополотен выполнены в уникальном стиле и существенно отличаются от прежних работ мастера, представленных ранее на выставках "Точка зрения", "Овощной базар", "Портреты", "Жизнь как повод", "Наслаждение жизнью" и "Трансформации". На этот раз гости увидят произведения разных жанров: портреты, пейзажи, сюжетные сюрреалистические композиции, наполненные изящной легкостью, манящим пространством и необузданной творческой фантазией автора.

"Анри Матисс является одним из главных экспериментаторов начала ХХ века, и мы решили показать нашего современника, экспериментатора XXI века Алика Замостина, потому что его работы тоже горят всеми яркими красками. В то же время нет перебора. Таким образом, у людей есть возможность сравнить двух авторов и сделать какие-то выводы", - акцентировал внимание куратор.

Музей изменил режим специально под этот проект: выставка будет открыта ежедневно, кроме понедельника, с 12.00 до 20.00, чтобы люди смогли прийти после работы и в выходные дни.

Экспозицию можно посетить по 20 июня.-0-

Фото Оксаны Манчук