ФОТОФАКТ: Фестиваль живой музыки "Каменецкий драйв - 2021"

Во время выступления группы ЛЮТЫ

27 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. 26 июня в парке культуры и отдыха Каменца в седьмой раз состоялся ежегодный фестиваль живой музыки "Каменецкий драйв". На сцене летнего амфитеатра прозвучали песни групп "ГлинТВейн", Art Hall, "ЛЮТЫ", Steel Rain, "Закон Гука", "Гардероб". Хедлайнером рок-фестиваля стал Исайя.-0-

Фото Вадима Якубёнка

Ольга Лутова

Выступление группы Art Hall

Во время выступления группы Закон Гука

Во время выступления группы Гардероб

Исайя во время выступления на фестивале