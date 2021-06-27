ФОТОФАКТ: Фестиваль живой музыки "Каменецкий драйв - 2021"

Во время выступления группы ЛЮТЫ
27 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. 26 июня в парке культуры и отдыха Каменца в седьмой раз состоялся ежегодный фестиваль живой музыки "Каменецкий драйв". На сцене летнего амфитеатра прозвучали песни групп "ГлинТВейн", Art Hall, "ЛЮТЫ", Steel Rain, "Закон Гука", "Гардероб". Хедлайнером рок-фестиваля стал Исайя.-0-
Фото Вадима Якубёнка
Ольга Лутова
Выступление группы Art Hall
Во время выступления группы Закон Гука
Во время выступления группы Гардероб
Исайя во время выступления на фестивале