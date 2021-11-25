ФОТОФАКТ: Мастер-класс Тэцуро Симагути прошел в рамках кинофестиваля "Лiстапад"

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25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/.Сегодня Тэцуро Симагути представил мастер-класс по боевому искусству.
Мировую известность Тэцуро Симагути приобрел в Голливуде после сотрудничества с Квентином Тарантино, где работал не только как постановщик боевых самурайских сцен, но сыграл одну из запоминающихся ролей в культовой дилогии режиссера "Убить Билла". Тэцуро Симагути широко известен в Японии и за ее пределами как актер, режиссер, продюсер, основатель и руководитель театра "Камуи". Также он создатель стиля кенгидо - боевого искусства владения японским мечом.
На мероприятии присутствовала супруга японского гостя певица и автор песен Мика Кобаяси.-0-
Фото Егора Павлющика