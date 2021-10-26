ФОТОФАКТ: МТРК "Мир" представил фотопроект "Беларусь - Радзiма" в Минске 26 октября

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотопроект "Беларусь - Радзiма", посвященный председательству Республики Беларусь в СНГ и Году народного единства, презентовало национальное представительство Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Беларуси. В штаб-квартире СНГ в Минске 26 октября открылась уникальная выставка фотографий, сделанных слушателями Радио "Мир" и зрителями телеканала "Мир". На 17 стендах разместились лучшие снимки, которые были присланы в редакцию в течение двух летних сезонов 2020 и 2021 годов из разных уголков Беларуси. В результате удалось собрать коллекцию из 7 тыс. фотографий разных жанров и содержания. Самые яркие и оригинальные из них представлены на экспозиции. -0-

Фото Рамиля Насибулина

Директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Ольга Шпилевская

Постоянный полномочный представитель Беларуси при уставных и других органах Содружества Марина Долгополова

Первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Леонид Анфимов