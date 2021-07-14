ФОТОФАКТ: Около 280 ремесленников представили свои изделия на ярмарке "Задзвінскі кірмаш"

14 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Около 280 ремесленников из Беларуси, России и Украины представили свои изделия на ярмарке "Задзвінскі кірмаш", которая начала работать 14 июля на территории культурно-исторического комплекса "Золотое кольцо города Витебска "Двина" к международному фестивалю искусств "Славянский базар в Витебске".-0-

Фото Александра Хитрова

Мастер производственного обучения Витебского технологического колледжа Наталья Михасько

Мастер Татьяна Бондаренко

Ремесленник Валентина Межво

Мастер Елена Колуханова