ФОТОФАКТ: Памятник Нилу Гилевичу установили на Кальварийском кладбище

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Памятник белорусскому поэту Нилу Гилевичу открыли на его могиле на Кальварийском кладбище в Минске 23 ноября.
Автором стал белорусский скульптор Игорь Зосимович.
Классик белорусской литературы, автор многочисленных стихов и поэм, которые хорошо известны не одному поколению читателей, ушел из жизни 29 марта 2016 года. Нил Гилевич был последним народным поэтом Беларуси.-0-
Фото Максима Гучека
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