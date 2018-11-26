ФОТОФАКТ: Памятник Нилу Гилевичу установили на Кальварийском кладбище

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Памятник белорусскому поэту Нилу Гилевичу открыли на его могиле на Кальварийском кладбище в Минске 23 ноября.

Автором стал белорусский скульптор Игорь Зосимович.

Классик белорусской литературы, автор многочисленных стихов и поэм, которые хорошо известны не одному поколению читателей, ушел из жизни 29 марта 2016 года. Нил Гилевич был последним народным поэтом Беларуси.-0-

Фото Максима Гучека