ФОТОФАКТ: Ружанский дворцовый комплекс

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ружанский дворцовый комплекс - одна из крупнейших магнатских резиденций XVII-XVIII веков в Беларуси. Канцлер великий литовский Лев Сапега купил местечко Ружаны в 1598 году и сразу же захотел построить там замок. Изначально это был оборонительный замок с тремя башнями и многоэтажными подвалами. Он перестраивался несколько раз и окончательный вид с элементами позднего классицизма, барокко и рококо принял во второй половине XVIII века. Последний владелец Ружан Евстафий Каетан Сапега за участие в восстании 1830-1831 годов был лишен всех владений, в том числе и ружанской резиденции. В XIX веке дворец был сдан в аренду, там организовали ткацкую фабрику. В 1914 году пожар в главном корпусе уничтожил крышу, а в 1944-м оставшиеся строения подожгли немецкие войска.

В 2008 году Пружанский райисполком по согласованию с Брестским облисполкомом и Министерством культуры решил начать реставрацию дворцового комплекса. Сегодня восстанавливают восточный корпус. С начала реконструкции объекта из республиканского и районного бюджета выделено около Br2,3 млн.-0-

Фото Павла Орловского