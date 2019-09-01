ФОТОФАКТ: Традиционный музыкальный фестиваль "Классика у ратуши с A1"

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Традиционный музыкальный фестиваль "Классика у ратуши с A1", ставший визитной карточкой столицы, продолжает радовать жителей и гостей города. Пятый сезон "Классики у ратуши с A1" завершился вечером 31 августа концертом Президентского оркестра Беларуси под управлением Виктора Бабарикина.

В этом году "Классика у ратуши" впервые охватила сразу пять городов.

Изначально проект задумывался как попытка вывести классическую музыку из камерных стен на улицы города, что и удалось успешно реализовать. Теперь классические вечера у ратуши стали неотъемлемой частью городской культуры.-0-

Фото Рамиля Насибулина