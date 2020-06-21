ФОТОФАКТ: В Боровлянах в госпитале инвалидов войны состоялся праздничный концерт

Во время концерта

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 21 июня отмечают День медицинского работника. На площадке возле Республиканского клинического госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны им.П.М.Машерова в Боровлянах прошел праздничный концерт. Организаторы - благотворительный фонд "Безопасные дороги" и СЗАО "Безопасные дороги Беларуси" при поддержке ОАО "АСБ Беларусбанк".-0-

Фото Рамиля Насибулина

Директор фонда "Безопасные дороги" Дмитрий Курносенко

Поет Альберт Скороход

Поет Виктория Холод

Заслуженный артист Беларуси Владимир Провалинский

Главный врач Виктор Лишаков