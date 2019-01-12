ФОТОФАКТ: В Бресте состоялся ежегодный Рождественский бал

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестском театре драмы 11 января состоялся ежегодный Рождественский бал, который традиционно проходит в рамках международного фестиваля классической музыки "Январские музыкальные вечера". Под музыку Брестского городского духового оркестра под руководством Валерия Коваля жители и гости города станцевали классические танцы - вальс, танго, краковяк и др.-0-
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