ФОТОФАКТ: В Гродно проходят прослушивания на шоу X-Factor

Во время прослушивания

14 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Белтелерадиокомпания стала обладателем прав на популярное вокальное шоу X-Factor в Беларуси. Творческая команда медиахолдинга в рамках национального кастинга отправилась по Беларуси искать таланты. Первым городом стал Гродно. На прослушивание зарегистрировалось около 300 участников.-0-

Фото Леонида Щеглова

Во время регистрации участников конкурса

Татьяна Войтович первая зарестрировалась на участие в вокальном шоу X-Factor

Участники конкурса

Во время регистрации участников конкурса

Жюри: генеральный продюсер Глеб Шульман, генеральный директор Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, певица Искуи Абалян, заместитель генерального продюсера Ольга Шлягер

Анастасия Гуляк

Жюри

Участники конкурса

Ростислав Чернецкий

Певица Искуи Абалян

Инна Троян

Анастасия Карецкая

Во время прослушивания

Лилиана Наговонская

Лилиана Наговонская