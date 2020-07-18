ФОТОФАКТ: XVIII Международный детский музыкальный конкурс "Витебск–2020" стартовал в Витебске

Новости темы "Славянский базар в Витебске-2020"
18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. XVIII Международный детский музыкальный конкурс "Витебск–2020" стартовал в Витебске. За звание победителя борются 17 конкурсантов.-0-
Фото Александра Хитрова
YLA (Италия)
Криступас Кэрулис (Литва)
Лорена Власич (Хорватия )
Анастасия Мартынюк (Украина)
Ангелина Ломако(Беларусь)
Лейла (Эстония)
Даниэль Ширманис (Латвия)
Елена Кесич (Босния и Герцеговина)
Кристина Селиад (Франция)
Ника Пурич (Сербия)
RADA (Канада)
Сергей Ребитва (Финляндия)
Нарек Маркосян (Армения)
Жасмин Тлеумбетова (Казахстан)
Богдана-Бьянка Вистерничану (Молдова)
Владимир Серков (Россия)
AYLIN (Турция)
Председатель жюри конкурса Александр Солодуха
Член жюри конкурса Кристина Скарлат