Фотокорреспондент БЕЛТА награжден почетной грамотой Мининформа за освещение "Славянского базара"

15 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Ведущий фотокорреспондент информационного агентства БЕЛТА Александр Хитров награжден почетной грамотой Министерства информации за освещение событий прошлогоднего "Славянского базара". Награда была вручена сегодня во время церемонии открытия международного пресс-центра XXХ Международного форума, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Хитров освещал еще события Всесоюзного фестиваля польской песни - предшественника "Славянского базара". После старта форума искусств в 1992 году фотокорреспондент ежегодно рассказывает через объектив фотоаппарата о главных событиях. Фотокамера мэтра запечатлела яркие моменты всех 30 фестивальных лет в Витебске. Он снимал многих звезд: от Владимира Мулявина и Аллы Пугачевой до Патрисии Каас и экс-солиста Deep Purple Джо Линн Тернера.

Министр информации Владимир Перцов рассказал, что вручать награды представителям СМИ - ежегодная традиция. "Мы после каждого фестиваля проводим мониторинг публикаций и оцениваем их. На основании этого при открытии пресс-центра вручаем награды", - рассказал глава ведомства. Почетных грамот Мининформа были удостоены журналисты региональных и республиканских СМИ, сотрудники газет, телевидения.

Владимир Перцов добавил, что в этом году освещать мероприятия "Славянского базара" приехали более 400 журналистов от 76 СМИ, в том числе 62 корреспондента из 33 медиа зарубежных государств. Это Болгария, Сербия, Эстония, Казахстан, Литва, Молдова, Украина и Россия.

XXX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" проходит с 15 по 18 июля, первые мероприятия стартовали вчера. Закроют фестиваль гала-концертом с награждением победителей конкурсов 18 июля. Жюри взрослого конкурса возглавит народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко, детского - певец Филипп Жмахер (Сербия).-0-

Фото Александра Хитрова