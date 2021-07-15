Фотокорреспондент БЕЛТА награжден почетной грамотой Мининформа за освещение "Славянского базара"

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 15 июля 2021
Минск Малооблачно +29°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:04 Красный Крест рассказал о мерах безопасности при походе в лес Общество
14:01 Велопробег протяженностью 34 км пройдет в Слуцком районе 17 июля Регионы
13:58 Белорусские теннисистки вышли в 1/4 финала турнира в Нур-Султане Спорт
13:57 Выступления спортсменов и большой олимпийский квест ждут 17 июля гостей фестиваля "Вытокi" в Бобруйске Общество
13:55 Масштабные наводнения в Бельгии: вода доходит до крыш, есть жертвы В мире
13:51 МВД в этом году получило 36 заявлений о потере людей при сборе дикоросов Общество
13:44 Угон авто и ДТП со служебным транспортом - в Бобруйском районе задержали нетрезвого водителя Происшествия
13:41 ФОТОФАКТ: Республиканский молодежный поезд #БеларусьМолодежьЕдинство отправится из Гродно в Полоцк Общество
13:40 С начала года в Беларуси МЧС зарегистрировало 96 случаев, когда люди заблудились в лесу Общество
13:31 Белорусский рубль на торгах 15 июля укрепился к трем основным валютам Экономика
13:23 На "Славянском базаре" презентовали издания об истории фестиваля Культура
13:22 Случаи нецелевого использования госсредств установлены в нескольких лесхозах Могилевской области Регионы
13:16 Аномальная жара повлияла на ранний старт массовой уборки зерновых в Брестской области Регионы
13:12 Премиями спецфонда Президента по поддержке одаренных учащихся и студентов поощрены 1013 человек Президент
13:11 В Горецком районе задержали машину с почти 2 т лома черных металлов Происшествия
13:03 КГК Могилевской области установил факты завышения стоимости строительства школы и поликлиники Регионы
12:59 Несмотря на санкции, Могилевская область увеличила экспорт в страны ЕС в 1,7 раза - Страхар Регионы
12:54 Генпрокуратура: число утонувших детей в этом году выросло в 3,5 раза Общество
12:48 Серию витаминных добавок разработали ученые БГУ Общество
12:34 Фотокорреспондент БЕЛТА награжден почетной грамотой Мининформа за освещение "Славянского базара" Культура
12:33 Британские ученые изобрели вакцину от менингита в виде капель для носа Калейдоскоп
12:31 Минздрав дал рекомендации специалистам по вакцинации от СOVID-19 при некоторых заболеваниях Общество
12:27 Профсоюзы Гомельской области проводят мониторинг организаций АПК перед массовой уборочной кампанией Регионы
12:17 Проект по оцифровке технического регулирования запускают в ЕАЭС Экономика
12:16 Банк ВТБ представил единый короткий номер 250 для звонков в мобильных сетях Общество
12:05 Наводнения в Германии: 11 человек погибли, 70 пропали без вести В мире
12:04 Удостоверяющий личность документ не должен использоваться в качестве залога при прокате - МАРТ Общество
11:56 Услуга БЖД по продаже билетов через интернет будет недоступна 17 июля несколько часов Общество
11:55 Годовалый ребенок выпал из окна в Кобрине Происшествия
11:54 Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси 16 июля Общество
Все новости
Все новости
Культура
15 июля 2021, 12:34

Фотокорреспондент БЕЛТА награжден почетной грамотой Мининформа за освещение "Славянского базара"

Министр информации Владимир Перцов награждает фотокорреспондента БЕЛТА Александра Хитрова
Министр информации Владимир Перцов награждает фотокорреспондента БЕЛТА Александра Хитрова
Новости темы "Славянский базар в Витебске-2021"
На "Славянском базаре" презентовали издания об истории фестиваля
На "Славянском базаре" учредили паспорт фестиваля: первый вручили Елене Спиридович

15 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Ведущий фотокорреспондент информационного агентства БЕЛТА Александр Хитров награжден почетной грамотой Министерства информации за освещение событий прошлогоднего "Славянского базара". Награда была вручена сегодня во время церемонии открытия международного пресс-центра XXХ Международного форума, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Хитров освещал еще события Всесоюзного фестиваля польской песни - предшественника "Славянского базара". После старта форума искусств в 1992 году фотокорреспондент ежегодно рассказывает через объектив фотоаппарата о главных событиях. Фотокамера мэтра запечатлела яркие моменты всех 30 фестивальных лет в Витебске. Он снимал многих звезд: от Владимира Мулявина и Аллы Пугачевой до Патрисии Каас и экс-солиста Deep Purple Джо Линн Тернера.

Министр информации Владимир Перцов рассказал, что вручать награды представителям СМИ - ежегодная традиция. "Мы после каждого фестиваля проводим мониторинг публикаций и оцениваем их. На основании этого при открытии пресс-центра вручаем награды", - рассказал глава ведомства. Почетных грамот Мининформа были удостоены журналисты региональных и республиканских СМИ, сотрудники газет, телевидения.

Владимир Перцов добавил, что в этом году освещать мероприятия "Славянского базара" приехали более 400 журналистов от 76 СМИ, в том числе 62 корреспондента из 33 медиа зарубежных государств. Это Болгария, Сербия, Эстония, Казахстан, Литва, Молдова, Украина и Россия.

XXX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" проходит с 15 по 18 июля, первые мероприятия стартовали вчера. Закроют фестиваль гала-концертом с награждением победителей конкурсов 18 июля. Жюри взрослого конкурса возглавит народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко, детского - певец Филипп Жмахер (Сербия).-0-

Фото Александра Хитрова

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
БЕЛТА Витебск фестиваль
Новости рубрики Культура
Презентованные издания На "Славянском базаре" презентовали издания об истории фестиваля
Елена Спиридович На "Славянском базаре" учредили паспорт фестиваля: первый вручили Елене Спиридович
Фото из архива Музыкальный салон в Лошицкой усадьбе представит композиции на стихи современных белорусских поэтов
"Отчет о работе подпольной организации Чечельникского р-на Винницкой области" передал из семейного архива Прокофий Максименко. Фото Национальной библиотеки Ценную рукопись времен Великой Отечественной войны передали в Национальную библиотеку
Григорий Лепс. Фото из архива Григорий Лепс выступил с концертом на площади Победы в фестивальном Витебске
Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" - главное
Главное
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото пресс-службы Президента России - БЕЛТА Более 5 часов длились переговоры Лукашенко и Путина в Санкт-Петербурге
Возрождение предприятий имеет большое значение для регионов - Головченко
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 91 районе Беларуси
Оплатил транспорт - получил жилье! Сборщик мебели из Могилева выиграл квартиру в столице, пользуясь приложением "Оплати"
Топ-новости
Премиями спецфонда Президента по поддержке одаренных учащихся и студентов поощрены 1013 человек
Беляев: Россия - наш ближайший союзник, поэтому президенты обсуждают вопросы безопасности во всех аспектах
Фотокорреспондент БЕЛТА награжден почетной грамотой Мининформа за освещение "Славянского базара"
Любой желающий может стать участником игры "Что? Где? Когда?" в Dana Mall! Приходите и вы!
Эйсмонт опровергла домыслы и рассказала об истинном содержании прошедшей встречи Лукашенко и Путина
Феерия эмоций и искусства: звездные 30 лет Славянского базара в фотографиях
Красный Крест рассказал о мерах безопасности при походе в лес
ФОТОФАКТ: Республиканский молодежный поезд #БеларусьМолодежьЕдинство отправится из Гродно в Полоцк
Белорусские теннисистки вышли в 1/4 финала турнира в Нур-Султане
Выступления спортсменов и большой олимпийский квест ждут 17 июля гостей фестиваля "Вытокi" в Бобруйске
На "Славянском базаре" учредили паспорт фестиваля: первый вручили Елене Спиридович
Удостоверяющий личность документ не должен использоваться в качестве залога при прокате - МАРТ
Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси 16 июля
Правительство утвердило порядок въезда иностранцев в Беларусь для вакцинации
Белорусские патриотические силы обратились к народам Литвы и Латвии
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Славянский базар в Витебске-2021 Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.