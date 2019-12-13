Фотопортреты выдающихся личностей XX века представят в Национальной библиотеке Беларуси

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книжно-иллюстративная выставка "Летописец судеб", посвященная 150-летию со дня рождения выдающегося фотографа, мастера художественного и психологического фотопортрета Моисея Наппельбаума, пройдет с 13 декабря по 15 января в зале документов по искусству Национальной библиотеки Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении.

Личность Моисея Наппельбаума играет исключительную роль в истории мировой и белорусской фотографии. Он создал настоящую портретную летопись эпохи, благодаря которой сохранил историческую память о представителях советского времени - талантливых поэтах и писателях, артистах и художниках, ученых и политиках. За многие годы творчества мастер создал десятки тысяч портретов. К сожалению, далеко не все его наследие сохранилось, но дошедшие до нашего времени работы - это золотой фонд фотоискусства.

Сегодня Моисея Наппельбаума знают как общесоветского фотографа, но родился мастер в Минске, и именно на белорусской земле волшебство фотографии захватило его. Здесь он сделал первые шаги в мир фотоискусства, а впоследствии, накопив опыт, открыл в Минске фотоателье. В его портретах, на первый взгляд, нет ничего необычного, они чрезвычайно просты. Но пристально вглядываясь в них, проникаешь в глубину личности человека, постигаешь грани его характера, черты натуры, отпечаток жизни и судьбы.

На выставке представлена галерея репродукций фотографических портретов. Среди них посетители узнают изображения деятелей искусства: Алексея Толстого, Сергея Есенина, Александра Блока, Анну Ахматову, Бориса Пастернака, Максима Горького, Сергея Эйзенштейна, Дмитрия Шостаковича, Галину Уланову и многих других. Также представлены фотопортреты политических деятелей советской эпохи, известные всем из учебников истории и уже ставшие хрестоматийными.

Дополняют экспозицию статьи о мастере, книга "Фотографы земли Белорусской. 1850-1918" историка и фалериста Александра Величко. Особого внимания заслуживают бесценные мемуары Иды Наппельбаум, старшей дочери фотографа, а также книга "От ремесла к искусству" самого Моисея Наппельбаума, ставшая итогом его творчества.-0-