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ФОТОРЕПОРТАЖ: Дни культуры Беларуси в Армении

Культура 18.05.2019 | 14:27
Фото Арменпресс
Фото Арменпресс

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники Государственного академического ансамбля танца Беларуси, Алена Ланская, Искуи Абалян и группа "Аура" выступили на сцене Национального академического театра оперы и балета им. А.Спендиаряна в Ереване.

Гала-концерт с участием белорусских артистов официально открыл Дни культуры Беларуси в Армении. Они проходят с 16 по 19 мая в рамках программы сотрудничества между министерствами культуры двух стран.

Завершаются дни белорусской культуры в Армении показом фильма киностудии "Беларусьфильм" "Война. Остаться человеком".-0-

Фото Арменпресс

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Теги
Армения, Беларусь, концерт, культура
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