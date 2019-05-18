ФОТОРЕПОРТАЖ: Дни культуры Беларуси в Армении

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники Государственного академического ансамбля танца Беларуси, Алена Ланская, Искуи Абалян и группа "Аура" выступили на сцене Национального академического театра оперы и балета им. А.Спендиаряна в Ереване.
Гала-концерт с участием белорусских артистов официально открыл Дни культуры Беларуси в Армении. Они проходят с 16 по 19 мая в рамках программы сотрудничества между министерствами культуры двух стран.
Завершаются дни белорусской культуры в Армении показом фильма киностудии "Беларусьфильм" "Война. Остаться человеком".-0-
Фото Арменпресс
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3316 BYN
|2.327 BYN
|2.334 BYN
|USD
|2.0854 BYN
|2.082 BYN
|2.087 BYN
|RUB
|3.2282 BYN
|3.22 BYN
|3.23 BYN