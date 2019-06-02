ФОТОРЕПОРТАЖ: Лорин и J:Морс выступили в День Швеции в Минске

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. День Швеции в Верхнем городе, организованный посольством этой страны в Минске и местной мэрией, развернулся 1 июня в историческом центре белорусской столицы.

Жители и гости города прониклись шведской непосредственностью, смогли полетать над Стокгольмом в виртуальной реальности, узнать о раздельном сборе мусора, выучить пару слов на шведском, даже выиграть желто-голубые носки.

РЕПОРТАЖ: Минск в теплых объятиях северной Швеции В потоках отдыхающих и веселящихся людей корреспонденты БЕЛТА и сами прониклисьшведской непосредственностью, смогли полетать над Стокгольмом в виртуальной реальности, узнать о раздельном сборе мусора, выучить пару слов на шведском, даже выиграть желто-голубые носки.

Завершился праздник вечерним концертом, в котором приняли участие известная шведская исполнительница, победительница "Евровидения-2012" Лорин, а также белорусская группа J:Морс.-0-

Фото Оксаны Манчук