ФОТОРЕПОРТАЖ: Шелкографию короля поп-арта Энди Уорхола впервые представили в Минске

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка шелкографий Энди Уорхола из серии "Вымирающие виды", организованная совместно с Национальным историческим музеем Беларуси, открылась в выставочном зале Libra 22 марта.

Серия посвящена животным, находившимся на грани вымирания на время создания работ. Она включает портреты амурского тигра, африканского слона, орангутана, черного носорога, зебры Греви, гигантской панды, белоголового орлана, снежного барана, древесной лягушки из семейства квакш и бабочки.-0-

Фото Оксаны Манчук