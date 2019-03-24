ФОТОРЕПОРТАЖ: В Минске выступила группа Manowar

В Минcке состоялся концерт американской хэви-метал группы Manowar. Он стал частью прощального мирового тура. В маршруте турне Минск стал 12 городом, всего состоится 28 концертов.

За два часа до концерта у входа во Дворец спорта стояла стометровая очередь, на станции метро Немига было много людей в майках с надписью Manowar. А за час до шоу очередь растянулась от автобусной остановки до самого Дворца спорта.

В зале и фойе публика была очень контрастной: от целых семей с маленькими детьми, до крайне серьёзных людей. Концерт задержали на полчаса чтобы все фанаты успели занять свои места.

Музыканты отыграли 17 композиций на одном дыхании. Звук был идеальным и сочным с первых нот концерта. Публика знала тексты наизусть.

В финале концерной программы на ломаном русском к фанатам обратился басист Джоуи Де Майо. Он похвалил Беларусь за самых лучших фанатов, гостеприимность и чистоту столицы. Джоуи отметил, что Минск удивительно чистый.

Финальная песня превратилась в яркое шоу: Де Майо решил попробовать переиграть самого Паганини и во время финального соло начал вырывать струны по одной и дарить их фанатам как сувениры, продолжая играть свою тему.

Фото Рамиля Насибулина