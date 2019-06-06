ФОТОРЕПОРТАЖ: Выставка всемирно известных снимков Александра Родченко открылась в Витебске

Выставка всемирно известных снимков Александра Родченко открылась в Витебске

6 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В музее истории Витебского народного художественного училища открылась выставка самых известных кадров одного из основоположников конструктивизма, родоначальника дизайна и рекламы в СССР Александра Родченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Выставка фото известного мастера впервые приехала в Беларусь, до этого она побывала в России, Аргентине и Италии. В экспозиции можно увидеть 103 снимка, которые сделаны с авторского негатива. На них показаны представители творческих профессий, виды Москвы, ее будни, промышленность, кадры из жизни жителей города. Представленные работы фотограф сам печатал, выставлял, публиковал в изданиях 1920-1930-х годов.

Куратор выставки Евгений Березнер подчеркнул важность того, что фотографии Александра Родченко выставляются в знаковом здании бывшего Витебского народного художественного училища, где творили известные художники. "Я делал выставки во многих странах. Конечно, есть пространства вместительнее, но редко когда встретишь такую любовь и нежность, которые направлены на сохранение и желание пронести сквозь время то, что создано 100 лет назад", - сказал он.

Председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев отметил, что он пришел бы на выставку знакового фотографа ради одного фотопортрета Маяковского, а здесь более 100 работ. "Я под впечатлением от снимков Александра Родченко. Вполне возможно, что выставка станет культурным событием года в Витебске", - добавил глава депутатского корпуса региона.

Основные темы самого известного фотографа из СССР - фотопортреты и репортажи, техническая репродукция и постановочные натюрморты, фотоэксперименты и съемка друзей и близких, спортивных состязаний. Все снимки пропагандируют культуру фотографии. "Александр Родченко учил других наблюдать, видеть мир с новых точек зрения, экспериментировать. При этом, обучая молодых, учился и сам", - отметила кандидат искусствоведения, правнучка мастера Екатерина Лаврентьева. В рамках выставочного проекта 7 июня она проведет мастер-класс для детей, а на следующий день прочитает лекцию.

Выставка "Александр Родченко. Фотография из ВХУТЕМАСА" будет работать до 28 июля. Ее организаторами выступили Витебский фонд фотографии "ФотоКрок", культурный проект "Русс Пресс Фото" и Витебский центр современного искусства. Представил выставку Международный фестиваль фотографии "ФотоКрок-2019".-0-

Фото Александра Хитрова