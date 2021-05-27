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27 мая 2021, 20:38

Гала-концерт радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі" прозвучит в эфире Белорусского радио

Фото tvr.by
Фото tvr.by

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большой гала-концерт с участием обладателей Гран-при и лауреатов X Республиканского творческого радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі" в сопровождении симфонического оркестра Белтелерадиокомпании состоится 29 и 30 мая в эфире Первого национального канала Белорусского радио. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

На Первом национальном 29 мая выступят сольные исполнители в номинации "Инструментальная музыка", а в воскресенье прозвучат выступления победителей номинаций "Эстрадный вокал", "Наследие" и "Хоровое творчество". Начало трансляций концертных программ в радиоэфире в 17.05.

Как отмечают организаторы проекта, главных героев юбилейного радиоконкурса можно будет не только услышать, но и увидеть: на официальном YouТube-канале Первого национального разместят видеоверсию торжественной церемонии награждения победителей X Республиканского творческого радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі", которая состоялась 6 мая в Большой студии Дома радио.

В нынешнем году проект собрал рекордное за всю свою историю количество заявок - 632. Творческое состязание проходило по девяти номинациям. Свое обращение к участникам радиоконкурса направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

По итогам юбилейного проекта присуждено пять Гран-при: Валерии Шманай (Жодино), Виктории Янушкевич (Раков), народному хору "Радзейка" (Гомель), народному ансамблю цимбалистов "Лілея" (Брест) и народному духовому оркестру Молодечненского музыкального колледжа им. М.К.Огинского. Лауреатами признаны 76 участников. Учитывая высокий исполнительский уровень конкурсантов и острую конкуренцию, жюри также присудило звание дипломанта 63 финалистам.

Материалы радиоконкурса доступны на официальном сайте Первого национального www.radio1.by и в Telegram-канале "Радио_1".-0-

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