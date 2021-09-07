Галерея ремесел и художественного творчества открылась в Могилевском экономическом профтехколледже

7 сентября, Могилев/Корр. БЕЛТА/. Галерея ремесел и художественного творчества открылась в Могилевском экономическом профессионально-техническом колледже. Здесь можно наглядно увидеть мир народных промыслов и познакомиться с бытом белорусов прошлых веков, рассказали корреспонденту БЕЛТА в учреждении образования.

Галерея ремесел имеет три основных зала, в которых представлено несколько тематических экспозиций. В них вошли более 700 различных экспонатов, в том числе более 150 картин с изображением исторических построек Могилевской области и Беларуси, геральдическая коллекция из 70 гербов, а также собрание исторических карт, выполненное на льняных тканях. В галерее широко представлены соломоплетение, резьба и роспись по дереву, батик, вышивка, коллекция национальной одежды, флористика, декупаж, валяние шерсти. Наряду с белорусской народной тематикой в галерее есть место современному искусству, отметили в колледже.

"Идея создания галереи появилась давно, ведь наш колледж богат на талантливых мастеров, учителей и учеников, - отметил заведующий отделом среднего специального образования колледжа Дмитрий Петров. - Это подтверждают многочисленные призовые места и дипломы творческих конкурсов. Кроме того, одно из направлений деятельности учебного заведения - изготовление сувениров, которых мы производим более 1 тыс. наименований. Среди них есть изделия невероятной красоты, которым необходима демонстрационная платформа. Галерея стала для этого прекрасным решением".

Методическая работа по созданию ряда музеев разной направленности ведется в колледже не одно десятилетие. В 2012 году здесь открыли историко-этнографический музей, затем - музей истории колледжа и духовно-просветительский центр. Теперь к ним присоединилась галерея ремесел и художественного творчества. "У нас есть музейные экспозиции в подвалах, коридорах и на чердаках здания площадью более 1,5 тыс. кв.м, - уточнил Дмитрий Петров. - Под ремесленную галерею также приспособлено подвальное помещение. Большая творческая группа более полугода работала над преображением интерьера, созданием единой композиции и концепции этой творческой территории".

Сегодня Могилевский экономический профессионально-технический колледж работает над объединением всех музеев в единый комплекс и приданием ему официального статуса. "Каждый из наших музеев в отдельности имеет свою самобытность и неповторимый колорит, в то же время они все гармонично дополняют друг друга, - отметил директор учебного заведения Олег Баханович. - Создание официального музейного комплекса даст возможность вести просветительскую работу с подрастающим поколением на более высоком уровне. Нами уже разработана серия экскурсий разной продолжительности по экспозициям колледжа. Кроме того, создается кинозал, где посетители смогут дополнить свои впечатления от увиденного".

Как и другие музеи колледжа, галерея ремесел открыта для бесплатного посещения всем желающим. Здесь можно не только познакомиться с традиционным народным творчеством, но и приобрести на память подарок в специальной сувенирной лавке.-0-